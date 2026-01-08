ABD'nin Minnesota eyaletinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar, aracından inmesi yönündeki emre uymayarak aracıyla hareket eden kadını vurarak öldürdü. Olayın ardından kadının kimliği tespit edildi ve 6 yaşında bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, kadını 'profesyonel bir provokatör' olarak niteleyerek, memurun kendisini savunmak için kadını vurduğunu söyledi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürdü. Ajanın aracından in emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi oldu. Ajanın vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Öte yandan kadının kimliği de ortaya çıktı. Arabasında saldırıya uğrayarak öldürülen kadının Renee Good olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre Good'un 6 yaşında olan bir oğlu var.

"PROFESYONEL BİR PROVOKATÖR"

Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, olayın videosunu izlediğini belirterek yaşananları "Çok korkunç" olarak niteledi. Görüntülerde bağırdığı duyulan kadının "profesyonel bir provokatör" olduğunu söyleyen Trump, "Arabayı süren kadın ise düzeni bozan davranışlar sergiliyor, göreve engel oluyor ve direniyordu. Ardından aracını hızlı, kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü. Memur da kendini savunmak için kadını vurmuş gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABDnin konuştuğu olay! Göçmenlik Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın 'iç terör eylemi' olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

"SAVUNMA AMAÇLI ATEŞ AÇILDI"

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının 'isyancılar' grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.

ABDnin konuştuğu olay! Göçmenlik Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

KADININ 'GÖZLEMCİ' OLDUĞU İDDİASI

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu. Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi. Frey, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekerek, arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti. Frey, ICE'ye Minneapolis'ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE'nin Minneapolis'te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" dedi.

Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.

ABDnin konuştuğu olay! Göçmenlik Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

"BU PROPAGANDA MAKİNESİNE İNANMAYIN"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.

ABDnin konuştuğu olay! Göçmenlik Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi. Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek, ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası