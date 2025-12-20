Tokat’ın Erbaa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada katil zanlısı yakalandı. Cinayette kullanılan tabanca bir evin yakınındaki mazgalda bulunurken, zanlı ile maktulün olaydan önce birlikte alkol aldıkları ortaya çıktı.

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi.

SİLAH SESLERİNİ DUYDULAR

Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında 41 yaşındaki Orhan Kocataş’ı evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlı sabah: Silah sesini duyup dışarı çıktılar, acı manzarayla karşılaştılar

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE 7 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulundu. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Erbaa İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahsın H.A. olduğunu tespit etti.

ALKOL MASASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş ile zanlı H.A.'nın olaydan kısa bir süre önce birlikte alkol aldıkları belirlendi. İkili arasında alkol masasında başlayan tartışmanın maktulün evinin önüne kadar taşındığı, burada kavgaya dönüşen olayda H.A.'nın yanındaki tabancayla Kocataş'a kurşun yağdırdığı öğrenildi.

TABANCA MAZGALDA, ZANLI EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla zanlı H.A. ikametinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunamayan cinayet silahı ise zanlının evinin yakınındaki bir çöp mazgalına atılmış halde bulundu.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan H.A.'nın yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan da aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

