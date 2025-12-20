Mimar Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davası sürecinde yaşadığı özel hayatıyla gündeme gelen eski manken Güzide Duran, çocuklarını görmek amacıyla İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Ancak ziyaret sırasında yaşananlar yeni bir krize yol açtı.

16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, aylardır kızını ve oğlunu göremiyordu. Sabah’ta yer alan habere göre; çocuklarıyla görüşmek isteyen Duran’ın, bu amaçla Roma’ya gittiği öğrenildi. Ancak çocuklarına ulaşmakta zorlanan Duran, gece saatlerinde onların yaşadığı eve gitti.

Güzide Duran ve Adnan Aksoy

GECE YARISI GERGİNLİK

İddiaya göre, Duran’ın kapıya gelmesine rağmen çocuklar görüşmek istemediklerini belirterek kapıyı açmadı. Çocukların, durumu babaları Adnan Aksoy’a ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duran’ın yüksek sesle bağırması üzerine çevredeki komşular rahatsız oldu ve durumu polise bildirdi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflar arasındaki tartışmaya müdahale etti. Yaşananların ardından Adnan Aksoy’un, Güzide Duran hakkında yasal yollara başvurduğu ve mahkeme tarafından Duran’a 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Boşanma davası ve çocuklarla ilgili sürecin hukuki boyutunun devam ettiği, tarafların konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

