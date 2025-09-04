Google neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor

Bu sabah saat 10.00 sularında aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sağlanamadı.

BİRÇOK ÜLKE ETKİLENDİ

Google'a ve şirketin YouTube, Gmail, Gemini gibi diğer servislerine de erişim sorunu yaşanırken; erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya'nın da bulunduğu belirtildi.

GOOGLE'DAN TEKNİK RAPOR İSTENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti." bilgisini verdi.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Google'da yaşanan sıkıntı bir süre sonra giderilirken kullanıcılar "Google neden çöktü?" sorusunun cevabını arıyor.

Kesintinin sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bu tarz problemlerin genel olarak sunucu kaynaklı geçici sorunlar nedeniyle olabileceği öngörülüyor.

Diğer yandan bakım çalışmaları veya ani trafik yoğunluğunun da kesintilere sebep olabileceği tahmin ediliyor.