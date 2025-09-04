Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Google neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor

Google neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google servislerinde bu sabah kısa süreli erişim problemi yaşandı. Türkiye dahil birçok ülkede Google ve servislerine ulaşılamazken kullanıcılar "Google neden çöktü?" sorusuna cevap aradı. Bu konuda 3 nokta ön plana çıktı, işte detaylar.

Bu sabah saat 10.00 sularında aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sağlanamadı.

BİRÇOK ÜLKE ETKİLENDİ

Google'a ve şirketin YouTube, Gmail, Gemini gibi diğer servislerine de erişim sorunu yaşanırken; erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya'nın da bulunduğu belirtildi.

GOOGLE'DAN TEKNİK RAPOR İSTENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti." bilgisini verdi.

Google neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor - 1. Resim

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Google'da yaşanan sıkıntı bir süre sonra giderilirken kullanıcılar "Google neden çöktü?" sorusunun cevabını arıyor.

Kesintinin sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bu tarz problemlerin genel olarak sunucu kaynaklı geçici sorunlar nedeniyle olabileceği öngörülüyor.

Diğer yandan bakım çalışmaları veya ani trafik yoğunluğunun da kesintilere sebep olabileceği tahmin ediliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!Yeni bir Çinli daha Türkiye pazarında! OMODA 7 iddialı geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify'a erişim kesildi - TeknolojiArama motoru Google çöktü!iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili! - TeknolojiTasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili!İş Bankası Nays, Domino's ve Fenerbahçe SK uygulaması hackendi mi? İş Bankası ve Fenerbahçe'den açıklama - Teknoloji3 uygulamaya aynı bildirim gitti: Hacklendiler mi?Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak - TeknolojiTekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacakNvidia'dan 60 milyar dolarlık geri adım! Hisselerde rekora doğru - TeknolojiNvidia'dan 60 milyar dolarlık geri adım!Türkiye YouTube'a akın etti, TikTok yarışta geride kaldı - TeknolojiTürkiye YouTube'a akın etti, TikTok yarışta geride kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...