Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify'a erişim kesildi

Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify'a erişim kesildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify&#039;a erişim kesildi
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google hizmetlerine dünya genelinde milyonlarca kullanıcı erişim sağlayamadı. Google arama motoru, YouTube, Gmail ve Spotify gibi platformlara ulaşamayan milyonlar sorunun nedenini merak ederken, kesintiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sorun ise kısa bir süre içerisinde çözüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan konuya dair paylaşım geldi.

Son dakika haberi: Dünya genelinde Google'a erişim sorunu yaşandı. Milyonlarca kullanıcı yaklaşık 40-45 dakika boyunca arama motoruna giriş yapamazken; Gmail, YouTube, Google Drive ve Google Maps gibi kritik uygulamalarda da kesinti yaşandı.

Öte yandan Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamadı. Mobil uygulaması üzerinden seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kesintinin nedeni hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı ise bilinmiyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden binlerce kullanıcı ise 'Google çöktü' etiketiyle tepkilerini dile getirerek yaşanan kesintiyi trend listesine soktu.

BAKANLIK TEKNİK RAPOR TALEP ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google'dan kesintinin sebebi ile ilgili teknik rapor talep edildi, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Outage Map sitesinde yer alan verilere göre, sorun yoğunluklu olarak Doğu Avrupa bölgesinde yaşanıyor.
Outage Map sitesinde yer alan verilere göre, sorun yoğunluklu olarak Doğu Avrupa bölgesinde yaşanıyor.

ERİŞİM SAĞLANDI

Google, Youtube, Gmail ve bağlı diğer servislerde yaşanan 1 saate yakın problem sonrası Google'a tekrar erişim sağlandı. Öte yandan 4 Eylül 1998 yılında kurulan Google'ın, doğum gününde erişilmez hale gelmesi dikkat çeken bir detay oldu.

Arama motoru Google çöktü! Youtube, Gmail ve Spotify'a erişilemiyor - 2. Resim

İŞ DÜNYASI VE EĞİTİME BÜYÜK DARBE

Google hizmetlerinde yaşanan kesinti özellikle uzaktan çalışanlara büyük darbe vururken, eğitimde de büyük aksaklıklara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı.

İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı.

Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify'a erişilemiyor - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdiLokantada kan akmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Bir taraftar tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone 17 Pro Max sızdırıldı: Tasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili! - TeknolojiTasarım şaşırtıyor, hayranlar tepkili!İş Bankası Nays, Domino's ve Fenerbahçe SK uygulaması hackendi mi? İş Bankası ve Fenerbahçe'den açıklama - Teknoloji3 uygulamaya aynı bildirim gitti: Hacklendiler mi?Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak - TeknolojiTekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacakNvidia'dan 60 milyar dolarlık geri adım! Hisselerde rekora doğru - TeknolojiNvidia'dan 60 milyar dolarlık geri adım!Türkiye YouTube'a akın etti, TikTok yarışta geride kaldı - TeknolojiTürkiye YouTube'a akın etti, TikTok yarışta geride kaldıInstagram'da yeni dönem başlıyor: Abonelik ücreti belli oldu! - TeknolojiInstagram'da yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...