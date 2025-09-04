Arama motoru Google çöktü! YouTube, Gmail ve Spotify'a erişim kesildi

Son dakika haberi: Dünya genelinde Google'a erişim sorunu yaşandı. Milyonlarca kullanıcı yaklaşık 40-45 dakika boyunca arama motoruna giriş yapamazken; Gmail, YouTube, Google Drive ve Google Maps gibi kritik uygulamalarda da kesinti yaşandı.

Öte yandan Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamadı. Mobil uygulaması üzerinden seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmedi.

İlgili Haber Milyonlarca kullanıcı tehlikede! Hackerlar Google hesaplarına saldırdı

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kesintinin nedeni hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı ise bilinmiyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden binlerce kullanıcı ise 'Google çöktü' etiketiyle tepkilerini dile getirerek yaşanan kesintiyi trend listesine soktu.

BAKANLIK TEKNİK RAPOR TALEP ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google'dan kesintinin sebebi ile ilgili teknik rapor talep edildi, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Outage Map sitesinde yer alan verilere göre, sorun yoğunluklu olarak Doğu Avrupa bölgesinde yaşanıyor.

ERİŞİM SAĞLANDI

Google, Youtube, Gmail ve bağlı diğer servislerde yaşanan 1 saate yakın problem sonrası Google'a tekrar erişim sağlandı. Öte yandan 4 Eylül 1998 yılında kurulan Google'ın, doğum gününde erişilmez hale gelmesi dikkat çeken bir detay oldu.

İŞ DÜNYASI VE EĞİTİME BÜYÜK DARBE

Google hizmetlerinde yaşanan kesinti özellikle uzaktan çalışanlara büyük darbe vururken, eğitimde de büyük aksaklıklara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı.

İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı.