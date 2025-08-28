Milyonlarca kullanıcı tehlikede! Hackerlar Google hesaplarına saldırdı

Google, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı uyardı. Şirket, hackerların başarılı saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, hesap güvenliğinin derhal güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Kullanıcılara, şüpheli e-postalara karşı dikkatli olmaları, güçlü ve benzersiz şifreler belirlemeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) hemen etkinleştirmeleri çağrısı yapıldı.

"ŞİFRELERİNİZİ HEMEN DEĞİŞTİRİN"

Şirket verilerine göre, kullanıcıların çoğu güçlü şifreler belirlese de yalnızca üçte biri bunları düzenli olarak güncelliyor.

HACKERLARIN YENİ YÖNTEMİ

Siber güvenlik uzmanlarına göre saldırganlar, genellikle sahte giriş sayfaları aracılığıyla kullanıcı şifrelerini ele geçiriyor ya da kurbanları iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını paylaşmaya ikna ediyor.

Haziran ayında Google, hackerların sosyal mühendislik yöntemleriyle özellikle BT destek personeli gibi davranarak insanları kandırmada “son derece etkili” olduklarını açıklamıştı.

SALESFORCE İHLALİ SONRASI UYARI

Google ayrıca, Salesforce veritabanında yaşanan güvenlik ihlali sonrasında tüm müşterilerini ek önlemler almaları için uyarmıştı. Bu olayın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iletişim bilgilerinin açığa çıkmasına neden olduğu, ancak gelecekte daha büyük saldırıların önünü açabileceği kaydedildi.

TEHDİT AKTÖRLERİ: SHİNYHUNTERS

Google’ın raporuna göre saldırıların arkasında, daha önce AT&T, Microsoft, Santander ve Ticketmaster gibi dev şirketlere yönelik siber saldırılarla gündeme gelen ShinyHunters adlı hacker grubu var.