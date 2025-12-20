Boks dünyası, Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki büyük karşılaşmayı heyecanla bekliyordu. Miami'de gerçekleşen müsabakada, iki kez dünya ağır siklet şampiyonu olan Joshua, rakibini 6. rauntta nakavt ederek maçı kazandı. Maçta aldığı darbeler nedeniyle çenesi kırıldığı iddia edilen Jake Paul ise geceyi hastanede geçirdi.

Boks dünyasının merakla beklediği karşılaşmada Anthony Joshua ile Jake Paul, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Miami kentinde karşı karşıya geldi. Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Joshua, mücadeleyi 6. rauntta nakavtla kazanarak ringden galip ayrıldı.

Hard Rock Arena’da oynanan karşılaşma, yalnızca spor kamuoyunun değil, sosyal medya ve eğlence dünyasının da gündemine oturdu. Eski şampiyon Joshua, maçın ilk raundlarından itibaren tecrübesini ve fiziksel üstünlüğünü ortaya koyarken, Jake Paul ise zaman zaman etkili yumruklar bulmasına rağmen rakibinin baskısına karşı koymakta zorlandı.

JOSHUA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ERKEN KABUL ETTİRDİ

Mücadele boyunca tempoyu belirleyen taraf olan Anthony Joshua, güçlü kombinasyonları ve ring hakimiyetiyle öne çıktı. 6. rauntta bulduğu sert sağ yumruk sonrası Jake Paul yere düşerken, hakemin sayımı tamamlamasıyla maç nakavtla sona erdi. Bu sonuçla Joshua, profesyonel kariyerine önemli bir galibiyet daha ekledi.

Jake Paul ise kariyerinin en zorlu rakiplerinden biri karşısında ringe çıkarken, ağır sıklet seviyesindeki eksiklikleri ve savunma zaaflarıyla dikkat çekti. Mağlubiyete rağmen Paul’ün organizasyon ve pazarlama gücü, karşılaşmanın küresel ölçekte büyük ses getirmesini sağladı.

HASTANELİK OLDU

Jake Paul, Anthony Joshua’ya 6. rauntta nakavt olduğu karşılaşmanın ardından çenesinin kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. BBC Sports'un haberinde Maçın 5. ve 6. raundlarında iki kez yere düşen 28 yaşındaki Amerikalı boksör, bu nedenle basın toplantısına katılamadı. Organizasyon yetkilileri, çene kırığı ihtimali bulunduğunu ve iyileşme süresinin 4 ila 6 hafta olabileceğini açıkladı.

NETFLIX'DEN YAYINLANDI

Boks dünyasında geniş yankı uyandıran karşılaşmanın yayın hakları ABD merkezli yayın platformu olan Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, ABD’de 19 Aralık Cuma gecesi canlı olarak ekranlara gelirken, Türkiye’de ise 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30’da izleyiciyle buluştu. Netflix’in ilk kez bu ölçekte bir canlı boks organizasyonuna imza atması, spor yayıncılığı açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

REKOR GELİR BEKLENİYOR

Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödendiği belirtildi. Özellikle Jake Paul’ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde, toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi. Anthony Joshua’nın da bu maçla birlikte kariyerinin en yüksek gelirlerinden birini elde ettiği kaydedildi.

Karşılaşma sonrası boks dünyasında, Joshua’nın yeniden şampiyonluk maçlarına odaklanabileceği, Jake Paul’ün ise kariyerine hangi isimlerle devam edeceğinin merak konusu olduğu yorumları yapıldı.

