TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu'nun sahasında Altay ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden taraftar, bir anlık öfkesine hakim olamayınca, 'sezon boyu tüm spor müsabakalardan men' edilerek tarihe geçti.

Denizli'de yaşayan esnaf Anıl Zengin, geçtiğimiz haftalarda oynanan Denizli İdmanyurdu - Altay maçında, rakip takıma yaptığı hareket nedeniyle 'sportmenliğe aykırı hareket'ten 6222 sayılı yasa gereği 'tüm spor müsabakalarından bir sezon boyunca men' cezası aldı.

Anıl Zengin

"MAÇ GÜNLERİ KARAKOLA GİDİP, İMZA ATIYORUM"

Cezadan dolayı üzgün olduğunu belirten Zengin, "Yıllarımı Denizlispor’a verdim. Denizli’de bir diğer profesyonel takım olarak 3'üncü Lig'de ilimizi temsil eden Denizli İdmanyurdu’nada büyük hayranlığım oldu. İki tamımızın hiçbir maçını kaçırmadım, ta ki Altay müsabakasına kadar. Çok heyecanlı bir taraftarım, Altay maçında bana göre sportmeliğe aykırı olmadığını düşündüğüm rakip takıma yapmış olduğum hareketten dolayı 6222 yasa gereği bir sezon boyunca tüm spor müsabakalarına gitmeme cezası aldım. Her hafta Denizli’de oynanan maçlarda karakola gidip, imza atıyorum. Maça gitmesem de içimdeki futbol sevgisi asla bitmeyecek. Gelecek sezon cezam bittiğinde yine takımlarımıza destek vereceğim. Bu günler de geçer inşallah" dedi.

