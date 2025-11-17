Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, su borusu döşemek için açılan çukurda bulunan toprak tüpten insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları çıktı. Kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirilirken, 4 küpün daha belirlendiği bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, boru döşemek için kazı yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğinde büyük bir toprak küpü kırdı.

KÜPTEN İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Küpün içerisinde bir iskelet olduğunu gören ekiplerin ihbarı üzerine bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi.

Küpün içinden çıkan insan kemikleri

MİLATTAN ÖNCE 1500 YILINA AİT

Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı.

Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.

