Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yerini sert kış koşullarına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji tahminlerine göre 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren özellikle İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattında kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Vatandaşlar tarafından ''Kar ne zaman yağacak?'' merak edilirken soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 22 Aralık Pazartesi günü birçok ilde kar yağışı görülecek. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kar yağışının yer yer etkisini artırması bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? Pazartesi 11 ilde kar yağışı bekleniyor!

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayacak. 22 Aralık Pazartesi günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattında hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor. Ankara, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırıkkale ve Yozgat’ta kar yağışının yer yer etkisini artıracağı öngörülüyor.

23 Aralık Salı günü soğuk hava dalgası doğuya doğru ilerleyecek. Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir’de kar yağışının kuvvetlenmesi beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don riski artacak. 24 Aralık Çarşamba günü ise kar yağışı Sivas ve Nevşehir çevrelerinde aralıklarla devam edecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

