Kar ne zaman yağacak? Pazartesi 11 ilde kar yağışı bekleniyor!
Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yerini sert kış koşullarına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji tahminlerine göre 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren özellikle İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattında kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Vatandaşlar tarafından ''Kar ne zaman yağacak?'' merak edilirken soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre 22 Aralık Pazartesi günü birçok ilde kar yağışı görülecek. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kar yağışının yer yer etkisini artırması bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak?
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayacak. 22 Aralık Pazartesi günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattında hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor. Ankara, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırıkkale ve Yozgat’ta kar yağışının yer yer etkisini artıracağı öngörülüyor.
23 Aralık Salı günü soğuk hava dalgası doğuya doğru ilerleyecek. Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir’de kar yağışının kuvvetlenmesi beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don riski artacak. 24 Aralık Çarşamba günü ise kar yağışı Sivas ve Nevşehir çevrelerinde aralıklarla devam edecek.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu