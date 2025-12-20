Türkiye genelinde hafta sonu planı yapan milyonlarca kişi gözünü hava tahminlerine çevirdi. 20-21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hava durumu hakkında Meteoroloji verileri açıklanırken vatandaşlar ''Hafta sonu hava nasıl olacak?'' sorguluyor.

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de hafta sonunun ilk günü yağış beklenip beklenmediği merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonu boyunca Türkiye genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava Durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmezken, batı ve güney kesimlerde bulutluluk artacak. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde pus, sis ile birlikte yer yer buzlanma ve don riski bulunuyor. Pazar günü itibarıyla batıdan başlayarak yağışlı hava sistemi etkisini göstermeye başlayacak. İç ve batı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği bildirildi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava Durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU 20-21 ARALIK

20 Aralık Cumartesi - Parçalı bulutlu, en düşük 7 derece, en yüksek 14 derece

21 Aralık Pazar - Hafif yağmurlu, en düşük 8 derece, en yüksek 14 derece

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava Durumu

ANKARA HAVA DURUMU 20-21 ARALIK

20 Aralık Cumartesi - Çok bulutlu, en düşük 0 derece, en yüksek 10 derece

21 Aralık Pazar - Yağmurlu, en düşük 1 derece, en yüksek 10 derece

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava Durumu

İZMİR HAVA DURUMU 20-21 ARALIK

20 Aralık Cumartesi - Parçalı bulutlu, en düşük 6 derece, en yüksek 16 derece

21 Aralık Pazar - Çok bulutlu, en düşük 8 derece, en yüksek 17 derece

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava Durumu

ANTALYA HAVA DURUMU 20-21 ARALIK

20 Aralık Cumartesi - Çok bulutlu, en düşük 10 derece, en yüksek 20 derece

21 Aralık Pazar - Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 14 derece, en yüksek 17 derece



Haberle İlgili Daha Fazlası