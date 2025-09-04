Google çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google'da erişim sorunu

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Google açılmıyor. Google servislerine Türkiye genelinde erişim sıkıntısı yaşandı. Kullanıcılar Google'un arama motorunun dışında YouTube, Gmail, Google Drive, Fotoğraflar, Keep, Dökümanlar, Formlar, Google Hangouts ve Google Meet servislerine erişmekte güçlük çekti.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'a şu sıralar erişim sağlanamıyor. Google çöktü mü sorusuna cevap aranıyor. Google açılmıyor, erişim sorunu yaşanıyor.

GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR?

Google erişim sorunu devam ederken kullanıcılar neden açılmıyor? Sorusuna cevap arıyor. Google ve bağlı servisleri dünya genelinde çöktü. İlk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Bakan Yardımcısı Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.