Kocaeli’de cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpek girdi. Köpeğin cemaatin arasında gezmesi kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarılırken kimseye bir şey olmaması sevindirdi.

Dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada tasmalı bir pitbull cinsi köpek, açık kapıdan caminin içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Camiye pitbull girdi! Cemaat zor anlar yaşadı

OLUMSUZLUK YAŞANMADAN ÇIKARILDI

Köpek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

