YouTube çöktü mü son dakika? Youtube erişim sorunu yaşanıyor

YouTube kullanıcıları, 4 Eylül 2025 sabah saatlerinde platforma erişim sorunu yaşıyor. Erişim sorununu nedeni ve düzeleceği tarih araştırılıyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

4 Eylül 2025 Perşembe günü YouTube'a erişim sorunu yaşanıyor. İnternet üzerinden ve mobil uygulamaya erişimde sorun yaşanırken kullanıcılar kesinti nedenini araştırıyor.

YouTube’un resmi hesaplarından henüz bir açıklama gelmedi. Google ve bağlı servisleri dünya genelinde çöktü. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Downdetector verilerine göre "Son 24 saatlik kesinti raporları" açıklandı. Dünya genelinde Youtube'a erişim sorunu yaşandığı görülüyor.

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube’un açılmama sorununun nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak dünya genelinde Google ve bağlı servislerine erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle Youtube'a erişim sorunu yaşanıyor.

YOUTUBE ERİŞİM SORUNU 4 EYLÜL 2025

Youtube erişim sorunu 4 Eylül 2025 sabah saatleri itibarıyla yaşanıyor. Erişim sorununun kaynağı henüz açıklanmazken pek çok kullanıcı uygulamaya erişim yapamadığını bildirdi. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.