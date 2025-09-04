Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Instagram çöktü mü? 4 Eylül Instagram erişim sorunu!

Instagram çöktü mü? 4 Eylül Instagram erişim sorunu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram çöktü mü? 4 Eylül Instagram erişim sorunu!
Instagram, Erişim Sorunu, Meta, Türkiye, Dünya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Eylül sabah saatlerinde Instagram erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye ve dünyada genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram çöktü mü, neden girilemiyor soruları hız kazanırken birçok hata raporu kaydedildi. İşte, 4 Eylül Instagram erişim sorunu...

Instagram çöktü mü? araştırılıyor. 4 Eylül 2025 Perşembe günü Instagram erişim sorunu gündeme geldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş problemlerini bildiriyor. 

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

4 Eylül 2025 Perşembe sabahı birçok Instagram kullanıcısı "uygulamaya giriş yapamıyorum" geri bildiriminde bulundu. Uygulamaya giriş yapma, oturum açma sorunu ve sunucu bağlantılı problemler kaydedildi. Downdetector raporlarına göre sabah saatlerinde Instagram'a giriş sorunu yaşandığı ancak şu an itibariyle herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

Instagram çöktü mü? 4 Eylül Instagram erişim sorunu! - 1. Resim

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU 4 EYLÜL 2025

4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla Instagram erişim sorunu rapor edildi. Kullanıcı bildirimlerine göre sunucu bağlantısı ve oturum açma sorunları yaşanıyor.

Instagram’ın açılmama sorununa dair Meta tarafından resmi olarak açıklanmasa da teknik bir sunucu arızası veya bakım çalışması anlık uygulamaya girişleri etkileyebiliyor. Instagram çöktü mü? 4 Eylül Instagram erişim sorunu! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumuSiyaseti bırakıyor! Süleyman Soylu'dan net mesaj: "Erdoğan kimi işaret ederse onu desteklerim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - HaberlerGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...