Instagram çöktü mü? 4 Eylül Instagram erişim sorunu!

Instagram çöktü mü? araştırılıyor. 4 Eylül 2025 Perşembe günü Instagram erişim sorunu gündeme geldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş problemlerini bildiriyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

4 Eylül 2025 Perşembe sabahı birçok Instagram kullanıcısı "uygulamaya giriş yapamıyorum" geri bildiriminde bulundu. Uygulamaya giriş yapma, oturum açma sorunu ve sunucu bağlantılı problemler kaydedildi. Downdetector raporlarına göre sabah saatlerinde Instagram'a giriş sorunu yaşandığı ancak şu an itibariyle herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU 4 EYLÜL 2025

4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla Instagram erişim sorunu rapor edildi. Kullanıcı bildirimlerine göre sunucu bağlantısı ve oturum açma sorunları yaşanıyor.

Instagram’ın açılmama sorununa dair Meta tarafından resmi olarak açıklanmasa da teknik bir sunucu arızası veya bakım çalışması anlık uygulamaya girişleri etkileyebiliyor.