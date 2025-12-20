Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor, İzmir’de karşı karşıya gelecek. İki ekip de sezonun ilk yarısını Avrupa kontenjanında tamamlamayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe, yarın sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig’de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 29 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde 9 golle en az gol yiyen takım konumundaki İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Junior Olaitan ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Janderson maç kadrosunda yer almayacak.

SAMSUNSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Konuk ekip Samsunspor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 25 puanla haftaya 6. sırada girdi. Karadeniz temsilcisi, son oynadığı RAMS Başakşehir karşılaşmasını kaybettikten sonra Göztepe deplasmanında çıkış arıyor.

Samsunspor’da sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile Afrika Uluslar Kupası’na giden Cherif Ndiaye forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de kadroda yer almazken, sakatlığı bulunan Olivier Ntcham’ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

