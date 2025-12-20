Paris Saint-Germain ve Rusya Milli Takımı'nın file bekçisi Matvey Safonov, Brezilya temsilcisi Flamengo ile oynadıkları 2025 Kıtalararası Kupa finalinde sakatlık geçirdi. 26 yaşındaki futbolcunun, sol elinde kırığa rağmen 4 penaltı kurtarması gündem oldu.

2025 FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Flamengo'yu penaltılarda 2-1 yenerek şampiyon oldu. Böylece PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

4 PENALTI KURTARDI

Fransız ekibinin 26 yaşındaki kalecisi Matvey Safonov, Katar’ın Al Rayyan kentindeki Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan maçta Flamengo oyuncularının kullandığı 4 penaltıda başarılı oldu ve kupanın kazanılmasında başrolü üstlendi.

Matvey Safonov

"ACIYI HİSSETMEDİ"

Teknik direktör Luis Enrique, maç sonrası yaptığı açıklamada, Safonov'un sakatlığının muhtemelen üçüncü penaltı sırasında meydana geldiğini belirtti. İspanyol çalıştırıcı, "Safonov, iki penaltıyı kırıkla kurtardı. Adrenalini o kadar yüksekti ki acıyı hissetmedi. Enerjisi inanılmaz" dedi.

Luis Enrique

BİR AY YOK

26 yaşındaki file bekçisinin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

