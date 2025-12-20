Isparta’da pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk takıldığı ve işletmede haşere bulunduğu iddiaları üzerine denetim yapan zabıta ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen dönerciyi mühürledi.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iddialar üzerine harekete geçerek bir dönerciyi denetledi. Denetimde, işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, gerekli işlemlerin ardından işletmeye mühür vuruldu.

PİŞMİŞ TAVUK DÖNER ÜZERİNE ÇİĞ TAVUK ETİ TAKIYORLARMIŞ

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde ülke genelinde yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Bugüne kadar birçok işletme denetlenirken, eksiği bulunan işletmeler uyarıldı, gerekli yaptırımlar uygulandı.

Haşereli dönerciye zabıta operasyonu! Ruhsatsız çıktı, mühür vuruldu

Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren zabıta ekipleri, son olarak Anadolu Mahallesi’nde bir dönerci salonunda ‘pişmiş tavuk döner üzerine çiğ tavuk eti takıldığı’ ve ‘restoran içerisinde haşerelerin görüldüğü’ yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. İşletmeyle ilgili iddiaları ihbar kabul eden Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeye giderek denetim gerçekleştirdi.

Haşereli dönerciye zabıta operasyonu! Ruhsatsız çıktı, mühür vuruldu

RUHSATSIZ ÇIKTI, MÜHÜR VURULDU

Denetim sırasında tezgahında döner takılı olmadığı ve ilaçlama belgesi bulunduğu belirlenen işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız hizmet vermesi dolayısıyla tutanak tutulan işletme mühürlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası