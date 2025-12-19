Manisa’da yapılan denetimlerde, onaysız faaliyet yürüten bir işletmede yaklaşık 4 milyon liralık bozuk kokoreç ele geçirilirken ürünler imha edildi, işletme hakkında işlem başlatıldı. Bakanlığın yayınladığı görüntüler ise mide bulandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Manisa’da gerçekleştirdiği gıda denetimleri, insan sağlığını hiçe sayan bir tabloyu ortaya çıkardı. Onaysız şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lirayı bulan bozuk kokoreç ele geçirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

İMHA EDİLDİ

Paylaşımda, Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, gerekli idari yaptırımların uygulandığı kaydedilen paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

