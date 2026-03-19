Ticaret Bakanlığı, uygulamaya aldığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da takibe alırken, buna aykırı şekilde yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

İlan verilmesi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nden (EİDS) yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince e-Devlet’ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

Bu kapsamda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS’e entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor.

İşletmelerin, bunun dışında ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmaması önem taşıyor. Tüketicilerin de mağduriyet yaşamamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor.



