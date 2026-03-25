Çankırı Müzesi, Selçuklu dönemine ait tıp ve eczacılığın evrensel sembolü olan "kadehe sarılı yılan" heykelinin orijinaline ev sahipliği yapıyor. 1235 tarihli Taş Mescit'ten çıkarılan eser, şifayı, yenilenmeyi ve ilaç sunumunu simgeleyen detaylarıyla sağlık tarihi açısından kritik bir önem taşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği heykel, özellikle tıp dünyasından gelen ziyaretçilerin müzedeki ilk duraklarından biri oluyor.

Selçuklu döneminde darüşşifa geleneğini yansıtan, tıp ve eczacılığın sembolü olarak kabul edilen "kadehe sarılı yılan" heykeli, Çankırı Müzesi'nde sergileniyor.

Taş Mescit'ten (Cemaleddin Ferruh Darüşşifası) çıkartılan eser, sağlık ve tıp tarihi açısından önemli buluntular arasında bulunuyor. 1235 yılında yapılan darüşşifada işlenilen heykelde bulunan yılan, şifa ve yenilenmeyi, kadeh ise ilacın ya da şifalı suyun sunumunu temsil ediyor. Orijinal haliyle sergilenen heykel, müzede en çok ziyaret edilen objeler arasında yer alıyor.

Kadehe sarılı yılan heykeli

"BU YILAN ECZACILIĞIN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR"

Heykelin orijinal halinin Çankırı Müzesinde sergilendiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, "Çankırı Müzesi, Etnografya bölümünde eczacılığın sembolü kadehe sarılı yılan bulunmaktadır. Bu yılan eczacılığın temelini oluşturmaktadır. 1235 yılında Selçuklu döneminde yapılan Çankırı Darüşşifasında işlenen heykel, eczacılığın ve sağlığın sembolüdür. Orijinali ise bu müzede sergilenmektedir." dedi.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ovacıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kadehe sarılı yılan eczacılığın sembolü olduğundan dolayı ilimize gelen ziyaretçilerin müzemizde en çok ziyaret ettiği objelerin başında gelmektedir. Gelen yeri ve yabancı turistlerden ise yoğun ilgi görmektedir. Bu heykel sayesinde tıp dünyasından birçok ziyaretçimizi müzemizde ağırlama imkanı bulmaktayız."

