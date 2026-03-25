ALES başvuruları bugün itibarıyla başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES başvuru ekranının açılmasıyla sınava dair detaylar da netleşti. Başvuru süreci, sınav ücreti ve takvimi netleşirken ALES/1 başvuru kılavuzu ise ÖSYM tarafından yayımlandı. Sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşan ALES başvuruları nereden, nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

Yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan binlerce adayın gündeminde yer alan ALES için başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte adayların merak ettiği tüm ayrıntılar belli oldu.

2026/1 ALES BAŞVURU EKRANI AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2026-ALES/1 başvuruları 25 Mart 2026 itibarıyla başladı. Adaylar, başvurularını 2 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için ise 9 Nisan tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak. Ancak geç başvurularda ücretin artırımlı olarak ödeneceği belirtiliyor. Sınav takvimine göre ALES/1 oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri gibi, online olarak da işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun için ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden sisteme giriş yapılması gerekiyor. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Başvuru sürecinde adayların kimlik bilgilerini kontrol etmeleri, fotoğraflarının güncel olması ve tercih edilen sınav merkezini doğru seçmeleri büyük önem taşıyor. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra sınav ücretinin yatırılmasıyla başvuru geçerli hale geliyor.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/1 başvuru kılavuzuna göre sınav ücreti 1200 TL olarak belirlendi. Adaylar, ödemelerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla yapabilecek.

Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde ise ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekiyor. Sınav ücretinin yatırılmaması durumunda başvurunun geçersiz sayılacak.

ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını belirlemek üzere hazırlanan 2026/1 ALES giriş sınavı başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/1 Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Sözel ve sayısal testlerden oluşan sınav, akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir kriter olmayı sürdürüyor.

