Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ilanı ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta gerçekleştirilen 2026-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 MSÜ tercih kılavuzuyla birlikte sürecin ayrıntıları belli olacak.

MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında, Millî Savunma Bakanlığı personel temin sitesi üzerinden yapılmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde veya nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

2026 MSÜ Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

