Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ) sonuçları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla MSÜ sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Subay ve astsubay olma hedefiyle 2026 yılında Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adayların beklediği sonuçlar açıklandı. MSÜ sonuçları için 26 Mart 2026 tarihi işaret edilmişti ancak sonuçlar beklenilen tarihten önce ilan edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-MSÜ sınavının değerlendirme süreci 24 Mart 2026 tarihinde tamamlandı.

2026 MSÜ sınav sonuçları açıklandı (ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama)

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile görüntüleyebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sonuç belgelerinin doğrulanabilmesi için “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”ni de hizmete sundu.

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA

Bu kapsamda, her adayın sonuç belgesinin alt kısmında sistem tarafından oluşturulan özel bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alıyor. Adaylar ve ilgili kurumlar, bu kod ile sonuç belgelerinin doğruluğunu ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden teyit edebiliyor. Adaylar, sonuçlarına erişim sağlayabiliyor.

