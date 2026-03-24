Osmaniye’nin merkez Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine daldı. Büyük bir gürültüyle camları aşağı indiren ve dükkanın içine kadar giren araç, içeride bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük panik yarattı. Kazanın meydana geldiği sırada şans eseri vitrin önünde veya kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, iş yerinde ciddi oranda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin hızla gelerek vitrini parçaladığı ve içeri girdiği anlar net bir şekilde görülürken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili tahkikatın aralıksız sürdüğü bildirildi.

