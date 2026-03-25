Nijerya - Türkiye köprüsü…

Haberi “Tarihe geçecek proje… Galatasaraylı Osimhen İstanbul’dan takım satın alacak” başlıklarıyla okuyunca, şaşırdım…

Ama “birkaç dakika sonunda” şaşkınlığım “normale döndü” ve kendi kendime “Neden şaşırıyorsun ki, Avrupa’dan Juventus başta olmak üzere gelen transfer tekliflerini soran meslektaşlarımıza ‘Ben Türkiye’de çok mutluyum’ dememiş miydi, daha üç beş gün önce” dedim.

Afrika basınından Afrik-Foot’an alınan habere göre, Osimhen “İstanbulspor’u satın almayı” düşünüyormuş…

Böylece “Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kuracak ve ülkesindeki genç yetenekleri İstanbulspor’a getirip burada oynatarak olgunlaştırarak uluslararası vitrine sunacakmış.”

İstanbulspor; “Bir asırlık” kulüp… 1926 yılında Kemal Halim Gürgen tarafından kuruldu. İstanbul Lisesi’nin desteğini de aldı ve lise öğrencileri de bu kulübe dâhil olmaya başladı.

1926-27 sezonunda İstanbul 3. Ligi’nde şampiyon olan İstanbulspor, İstanbul 2. Ligi’ne yükseldi. 1928-29 sezonunu da şampiyon olarak tamamlayan takım, 1929-30 sezonunda İstanbul 1. Ligi’nde mücadele etti.1932 yılındaki İstanbul Şampiyonluğu’ndan sonra 1932 Türkiye Futbol Şampiyonası’nı da kazanarak İstanbul’un Türk futbol tarihindeki ilk ülke şampiyonu oldu.

O tarihten bu yana 1’inci Küme ile Süper Lig arasında gidip gelen İstanbulspor halen TFF 1. Lig’de… Sarı siyahlılar, 20 Nisan 2024 tarihinde oynanan “33. hafta maçları sonucunda Süper Lig’den küme düşen ilk takım oldu.

Halen Erzurumspor’un 69 puanla ilk sırada olduğu 20 takımlık TFF 1. Lig’de 16 sırada ve 49 puanla düşme hattının hemen üstünde …

Bilmiyorum; bu haberin ne kadarı, gerçek?..

“Haber gerçekse” bile, İstanbulspor Kulübü üyeleri “böyle bir projeye ‘evet’ der” mi?..

Bu sorulara cevap aranırken, okuyucularım bana da sorabilirler; “Sen ne düşünüyorsun?..”

Cevabım açık; “Sonuna kadar bu projeyi desteklerim!..”

Çok önceleri de “Afrika - Türkiye arasında ‘Genç yetenek köprüsü’ açılması projesi” denemiş, fakat başarılı olamamıştı.

Ne var ki, “o denemede” Osimhen yoktu!..

