Altın fiyatlarında son dakika! 24 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.220 TL ve ons fiyatı 4.360 dolardan günde başlıyor. “Savaşa 5 gün mola” açıklamasıyla yukarı yönelen fiyatlar, bugün ilk işlemlerde daha yatay seyrediyor. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan analizde; ons altında 200 günlük ortalamaya da yakınlaşan 4.090-4.066 dolar aralığının önemli bir destek bölgesi olduğu ve dip bulma girişiminin bu seviyelerde gerçekleşebileceği öngörüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda altın fiyatlarında sert hareketler devam ediyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı, analistlerin kritik bir destek olarak gösterdiği 200 günlük ortalamaya da yakınlaşan 4.100 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından ABD’den gelen “savaşa 5 gün mola” açıklamasıyla fiyatlar yukarı yöneldi. Bu tepki, teknik olarak “aşırı satılmışlık” durumunun yanı sıra petrol fiyatlarında %-10’a varan düşüşten destek buldu. Günlük kapanış ise %-2 düşüşle 4.406 dolardan gerçekleşti.

24 MART 2026 ALTIN FİYATI

Altının onsu bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:15 itibarıyla 4.360 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. İlk işlemlerde, dünkü kapanışa göre daha yatay bir görünüm yaşanıyor. Spot piyasada işlem gören 24 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.220 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.780 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.275 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatları dibi gördü mü? Dünya Altın Konseyi seviye verdi!

2008 VE 2020 GİBİ…

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan haftalık değerlendirmede; önemli merkez bankası toplantıları ve artan jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir haftanın ardından, tahvil getirilerinin de keskin bir şekilde yükselmesiyle, altın fiyatları yılın en düşük seviyelerine geriledi. Piyasadaki hareketler ise likidite ihtiyacının daha baskın çıktığı 2008 ve 2020 yıllarındaki riskten kaçınma dönemlerine benzetildi.

DİKKATLER ORTA DOĞU’DA

WGC analistleri, keskin yükselen reel getiriler ve politika faizlerinin 2026'da yükseleceği beklentisinin hem kaldıraç azaltma hem de kâr alma hareketiyle altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktararak, “Altın piyasası, Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili günlük gelişmelerden etkilenmeye devam edecek. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dair herhangi bir işaret, enerji kesintilerini de hafifleterek yatırımcı güvenini yeniden inşa edebilir. Ancak uzun süreli ‘kapalılık’ durumu faiz artırımı beklentilerini artırabilir. Öte yandan ABD'de siyasi kısıtlamalar ve artan borç yükü, FED'in faiz artırımı yapma alanını sınırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLAR DİBİ GÖRDÜ MÜ?

WGC analistleri, teknik olarak 2022-2025 yükseliş trendinin %38,2'lik geri çekilme seviyelerine ve 200 günlük ortalamayı da içeren bölgeye işaret ederek “4.090-4.066 dolar aralığı, önemli bir destek bölgesi” tespitinde bulundular ve ons altında dip noktası bulma girişiminin de bu seviyelerde gerçekleşebileceğini öngördüler. Bu arada altın fiyatlarında dünkü düşüşün ardından gelen tepkinin, WGC tarafından dikkat çekilen destek bölgesinin hemen üzerinden gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

