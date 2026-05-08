Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Dün gelen zammın ardından bu kez benzinde indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışı petrol fiyatlarının yönünü belirlerken, bu gelişme akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Dün benzin fiyatlarına 50 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzine 68 kuruş indirim geldi.

8 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.79 71.77 33.89 İstanbul Anadolu 63.65 71.63 33.29 Ankara 64.76 72.89 33.87 İzmir 65.04 73.16 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

