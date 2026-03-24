Akaryakıta yeni zam! Motorinin fiyatı 80 TL’yi geçti
24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazota) 6,58 TL ve benzine 92 kuruş zam geldi. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 77,65 TL ve benzinin litresi 62,99 TL’ye yükseldi. Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin bazılarında motorinin litresi ise ilk defa 80 TL’yi aştı. Bu arada dün 100 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatında yön, bugün yeniden yukarı döndü.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketler, iç piyasalarda pompaya yansımaya devam ediyor. 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 6,58 TL ve benzin grubunda da 92 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Bu artışlar tabelaya da aynen yansırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin bazılarında motorinin litre fiyatı ilk defa 80 TL’nin üzerine çıktı.
3 BÜYÜK İLDE FİYATLAR
Bugünden itibaren geçerli olan tarifenin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
|Şehir
|Yakıt Türü
|Fiyat (TL)
|İstanbul Avrupa
|Benzin
|62,99
|İstanbul Avrupa
|Motorin
|77,65
|İstanbul Anadolu
|Benzin
|62,84
|İstanbul Anadolu
|Motorin
|77,53
|Ankara
|Benzin
|63,94
|Ankara
|Motorin
|78,77
|İzmir
|Benzin
|64,23
|İzmir
|Motorin
|79,05
PETROL YENİDEN YÜKSELİYOR
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile "yapıcı görüşmeler" yapıldığını ileri sürmesi ve saldırıları 5 gün ertelemesiyle dün %-10'dan fazla düşen petrol fiyatları, İran'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Dün 100 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 07:00 itibarıyla 104 dolardan işlem görüyor.
HÜRMÜZ HÂLÂ KAPALI
Hürmüz savaşın dördüncü haftasında da kapalı kalmaya devam ederken, dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) trafiğinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Boğaz’ın güvenli olmaması, piyasalardaki savaş primini de yüksek tutmaya devam ediyor.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan Orta Doğu’da son 24 saatte de askeri çatışmalar devam yer yer devam ederken; analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik normale dönmeden enerji fiyatlarında da tam anlamıyla bir rahatlama yaşanmayacağını, gerilimin nisan ayına sarkması durumunda ise petrol fiyatında daha fazla yükseliş riskinin söz konusu olabileceği uyarısında bulunuyor.