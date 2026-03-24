TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketler, iç piyasalarda pompaya yansımaya devam ediyor. 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 6,58 TL ve benzin grubunda da 92 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Bu artışlar tabelaya da aynen yansırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin bazılarında motorinin litre fiyatı ilk defa 80 TL’nin üzerine çıktı.

3 BÜYÜK İLDE FİYATLAR

Bugünden itibaren geçerli olan tarifenin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Şehir Yakıt Türü Fiyat (TL) İstanbul Avrupa Benzin 62,99 İstanbul Avrupa Motorin 77,65 İstanbul Anadolu Benzin 62,84 İstanbul Anadolu Motorin 77,53 Ankara Benzin 63,94 Ankara Motorin 78,77 İzmir Benzin 64,23 İzmir Motorin 79,05

PETROL YENİDEN YÜKSELİYOR

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile "yapıcı görüşmeler" yapıldığını ileri sürmesi ve saldırıları 5 gün ertelemesiyle dün %-10'dan fazla düşen petrol fiyatları, İran'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Dün 100 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 07:00 itibarıyla 104 dolardan işlem görüyor.

HÜRMÜZ HÂLÂ KAPALI

Hürmüz savaşın dördüncü haftasında da kapalı kalmaya devam ederken, dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) trafiğinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Boğaz’ın güvenli olmaması, piyasalardaki savaş primini de yüksek tutmaya devam ediyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Orta Doğu’da son 24 saatte de askeri çatışmalar devam yer yer devam ederken; analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik normale dönmeden enerji fiyatlarında da tam anlamıyla bir rahatlama yaşanmayacağını, gerilimin nisan ayına sarkması durumunda ise petrol fiyatında daha fazla yükseliş riskinin söz konusu olabileceği uyarısında bulunuyor.

