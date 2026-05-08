Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde, yıllardır süregelen "damat gezdirme" geleneği renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 40 traktörün katılımıyla oluşturulan konvoy, köy sokaklarında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 3 kilometrelik tur attı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyü, özel günlerde yapılan gelenek ile dikkat çekiyor. Düğün, asker eğlencesi ve özel günlerde traktörlere binen gençler, köydeki cadde ve sokaklarda tur atıyor.

Köyün geleneği oldu! Yıllardır özel günlerde yapılıyor, traktörüne binen konvoya katılıyor

DAMAT GEZDİRME GELENEĞİNİ YILLARDIR YAŞATIYORLAR

"BU KONVOY BİRLİĞİMİZİN VE BERABERLİĞİMİZİN NİŞANESİ"

Kısa süre önce düğün merasimi yapılan Beytullah Gök, "Bu konvoy birliğimizin ve beraberliğimizin nişanesi olarak yıllardır devam eden bir adettir. Buradaki amacımız, köyümüzde birliği, beraberliği pekiştirmek ve devam ettirmektir. Gençler yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta damat gezdirirler veya kutlamalar yaparlar. Bu âdetimiz yıllardır devam ediyor. İnşallah gelecek nesillerimiz de bu adeti devam ettirir." dedi.

