Türk halkının gayrimenkule olan ilgisinin, TCMB anketine göre nisanda 5 puan arttığı görülmüştü. Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, “Son zamanlarda hem konut hem dükkân piyasasında kira çarpanları 200 ay (16,6 yıl) civarında seyrediyor. Ancak konut yatırımcısı gelir vergisini kendisi öderken, dükkânda stopaj kiracıya kalıyor” uyarısında bulundu ve kira getirisi hedefleyen yatırımcı için farklı bir denklem ortaya koydu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- TCMB tarafından gerçekleştirilen ankette, Türk halkının gayrimenkul yatırımına olan ilgisinin arttığı görülmüştü. “Yatırım tercihleri” sorusunda mart ayında “gayrimenkul alırım” diye cevap verenlerin oranı %28,5 iken, bu rakam nisanda %33,4’e yükseldi.

ALTIN GÖZDEN DÜŞÜNCE…

Uzmanlar, konut fiyatlarındaki reel kayıp ve stabil seyrin bazı yatırımcılar tarafından fırsat olarak görüldüğünü belirterek, “Özellikle kira getirisinin yükseldiği ve altın fiyatlarındaki yükselişin de fren yaptığı son dönemde, konuta olan ilginin gittikçe arttığını gözlemliyoruz.” tespitinde bulunuyor.

GETİRİLER YAKIN, ANCAK…

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, gayrimenkul piyasasındaki yatırımcıların önde gelen göstergelerinden birinin nakit akışı ve kira getirisi olduğunu belirterek “Son zamanlarda hem konut hem dükkân piyasasında kira çarpanları 200 ay (16,6 yıl) civarında seyrediyor.” diye konuştu.

NET HESAP ÇOK FARKLI!

Bu göstergelerin, konut ve dükkân yatırımının benzer getirilere sahip olduğu anlamına gelmediği uyarısında bulunan Dr. Ahmet Büyükduman, “Piyasa pratiğinde konut kiralarından elde edilen gelirin vergisi mülk sahibinin üzerinde kalırken, dükkânda %20 stopaj kiracı tarafından ödeniyor.” dedi.

40 AYLIK ‘GİZLİ’ FARK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rakamlarla örnek veren Dr. Büyükduman; 100 bin TL kira getirisi ve 20 milyon TL değeri olan bir konut ve bir dükkân için kira çarpanının 200 ay olduğunu, ancak stopaj hesabı sonrası dükkândaki getirinin 160 ay seviyesine kadar gerilediğini bildirdi.

ARSA VE ARAZİ DÜŞÜŞTE

Dr. Ahmet Büyükduman, gayrimenkul yatırımı yaparken konut ve ticari mülklerin kira çarpanları kadar “net” hesabın da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bu arada kira getirisi olmayan arsa ve arazi satışlarında son 1 yılda %20'lik düşüş yaşanırken, bu alan yatırımcı nezdindeki cazibesini kaybediyor.

