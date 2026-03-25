Buna nasıl cesaret ediyorlar?

Dün Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar Akdağ, sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan ve Antalya’nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, jandarma sorgusundaki “Ayşegül” ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi.

Kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek’e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini ve bu işlemleri “kandırıldığını fark etmeden” yaptığını öne sürdü.

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek “Böyle bir suça bilerek karışmadım” dedi. Şüpheli ayrıca, “beni kullandığını sonradan anladım” ifadesini kullandı.

Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, “Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım” dedi ve “CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Şimdi bu Ayşegül K. isimli kişi kim? Bu kişi Diyar Akdağ ile nasıl irtibat kuruyor? Acaba duygusal mesajlarla mı Akdağ’ı kandırdı? Ayşegül K. isimli kişi daha önce “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan sabıkalıymış. O zaman buna biri mi görev verdi? CHP içinden birileri mi görevlendirdi? Hepsine bakılması gerekiyor. Çünkü Akın Gürlek ya da herhangi bir bakanın şahsi bilgilerini nasıl sorgulama cesaretini buluyor? Böyle bilgi ortaya çıktığında tutuklanacağını, içeri gireceğini, hakkında işlem yapılacağını biliyor! Ama daha da önemlisi Ayşegül K. isimli kişiye bu işi veren kim? Ona havale edenler neyin peşinde? Ortada ciddi bir istihbari çalışma var. Bu işe girişenlerin cesareti de ayrıca sorgulanmalı. Eğer Ayşegül K. ve etrafının bilgileri tespit edilirse gerçek ortaya çıkar...

Bir sorgulamanın da 31 Ocak 2026’da Çorum Boğazkale Tapu Müdürlüğü’nde V.S. tarafından yapıldığı belirlendi... 12 Şubat 2026’da Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürlüğü’nden M.D.’nin yasa dışı sorgulama yaptığı ortaya çıktı.

Bu olayın peşini asla bırakmamak lazım. Hepsini deşifre etmek lazım. Diğer iki kişinin de ifadeleri önemli. Onları kim görevlendirdi, iyice bakmak lazım. Üçünü yönlendiren aynı isim çıkabilir. Yukarıdan bu işi organize eden aynı kişiyse bu ahtapotun kollarını bulmak lazım.

AK Parti’nin de bu işi hafife almaması lazım. Hâlâ devletin içinde birileri FETÖvari kumpaslar çevirebiliyor!.. Buna yeltenebiliyor. İnsan sormadan edemiyor? Acaba başka hükûmet yetkilerinin de bilgileri böyle sorgulandı mı?

Hatırlayın geçmişte hem Cumhurbaşkanımızın hem de Dışişleri Bakanımızın bilgileri böyle sorgulanmıştı. Hatta kimlik bilgileri bile yayınlanmıştı. Bunu yapanlar yakalanmış ve gereken cezaları almıştı. Hatta soluğu daha sonra yurt dışında almışlardı.

Ortada sistematik bir çalışma var. Bunun her aşamasının ortaya çıkması lazım...

