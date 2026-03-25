Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası gram altının 6 bin lira seviyelerine gerilemesi, piyasalarda tarihi bir talep patlamasına yol açtı. Kuyumcularda stokların tükenmesi üzerine Bursa'daki altın rafinerisi, artan siparişleri karşılamak için 16 saatlik mesai düzenine geçti. Rafineri yetkilisi, piyasada altın kıtlığı yaşanmadığını, gecikmelerin tamamen yoğunluktan kaynaklandığını vurgulayarak arzın kısa sürede dengeleneceğini ifade etti.

Ramazan Bayramı öncesinde gram altın 7 bin lira seviyelerindeyken, Orta Doğu'daki ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sonrası gelişmelerle gram altın fiyatı 6 bin liraya düştü. Fiyatların yeniden fırlayacağı düşüncesi ile talep yoğun olunca da kuyumculardaki 1 gram, çeyrek ve yarım altın stokları tükendi. Bunun üzerine altın üretim tesisleri de vatandaşların talebine yetişmek için hummalı bir şekilde çalışmaya başladı.

Türkiye'deki 13 altın rafinerisinden birisi olan Bursalı firma da fazla mesai yaparak vatandaşların altın talebine yetişmeye çalışıyor.

Altın talebine yetişmek için 16 saatlik mesai! Gece gündüz üretiyorlar

"16 SAAT MESAİYE KALIP ÇALIŞIYORUZ"

Petroldeki yükseliş, doların artışı ve FED'in faiz kararlarıyla birlikte bu düşüşün yaşanabilecek bir durum olduğunu belirten Özbağ Kuyumculuk Genel Müdürü Aziz Sözeroğlu, yaşanan bu farkın ve yoğunluğun tamamen talep artışından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Son dönemde özellikle Kapalıçarşı başta olmak üzere piyasada yayılan 'altın yok' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Altın yokluğu söz konusu değil. Bir kriz ortamı da yok. Yaşanan durum, sadece artan talebe bağlı olarak teslimatlarda yaşanan kısa süreli gecikmelerdir. Üretim atölyelerinin tam kapasite çalışmaktadır. 16 saat mesaiye kalıp çalışıyoruz. Talep edilen siparişlere yetişmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Vatandaşlar, planlı yatırımlarına devam edebilir. Piyasa kısa süre içerisinde dengelenecektir."

"TÜRKİYE'DE ALTIN KITLIĞI YOK"

Vatandaşların tedirgin olup aceleci davranmasına gerek olmadığını belirten Sözeroğlu, "Daha öncelerinde fiyatlar artarken yatırım yapan vatandaşlarımız, bu sefer düştüğü gibi almak istedi. Bu da doğal olarak bir talep artışına sebep oldu. Ama bu durum şu anlama da gelmesin: 'Türkiye'de altın kıtlığı var. Artık bundan sonra vatandaşımız altın alırken çok dikkatli olsun' gibi bir durum yok. Altın var, sadece piyasadaki altın talepleri karşılamadı. Önümüzdeki günlerde bu sorun ortadan kalkacaktır." dedi.

Bursa'daki rafineride 1 gramlık üretimin yanı sıra, 5, 10, 100 gramlık kesme üretim de yapılıyor.

KUYUMCULAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump "Savaşa 5 gün mola" vereceklerini duyurmuş, Mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın düşüşe geçmişti.

2 gün önce 6 bin TL seviyelerine düşen gram altının fiyatını gören vatandaşlar kuyumculara akın etmişti. Türkiye'nin birçok kentinde kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar olmuştu. Kuyumculardaki gram altın stokları, yoğun talep üzerine tükenmişti.

