ABD’nin İran savaşına 5 gün ara vermesinin ardından altının düşüşe geçmesini fırsat bilen vatandaşlar, kuyumcuların önüne uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump “Savaşa 5 gün mola” vereceklerini duyurmuş, Mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın düşüşe geçmişti.

Son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla gerileyen gram altın dün haftaya yüzde 2,9 düşüşle 6 bin 225 liradan başlamış gün içerisinde 6 bin TL'nin altını görmüştü.

Kuyruğun başı var sonu yok! Vatandaş akın etti! Gram, çeyrek hepsi tükendi

KUYUMCULARDA ALTIN KUYRUĞU

Fiyatlardaki düşüşün ardından vatandaşlar erken saatlerde kuyumculara koşarak uzun kuyruklar oluşturdu. Kocaeli’de altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar, dakikalarca sırada bekledi. Çok sayıda dükkanda yoğunluk yaşanırken, birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.

“BİR YÜKSELİŞ VE İNİŞ VAR”

Kuyumcu sırasında bekleyen bir vatandaş “Düşüş olduğu için sevindik, bir bakalım dedik ama 6 bin 500 diye duyduk ama 6 bin 950 olmuş. Düşüyor mu, çıkıyor mu? Bir yükseliş ve iniş var. Vatandaşlarda ne yapsın, bir şekilde kendimize göre kar ederiz amacıyla kuyruğu girdik. Daha önce böyle bir şeye rastlamadım, her zaman geldiğim kuyumcu dolu” yorumunu yaptı.

Orta Doğu’daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, ABD’den gelen “Savaşa 5 gün mola” açıklamasıyla fiyatlar yeniden yön değiştirmişti. Bugün gram altın fiyatı 6.220 TL ve ons fiyatı 4.360 dolardan güne başlamıştı. Altının onsu ise bugünkü işlemlerde TSİ 06:15 itibarıyla 4.360 dolara yakın denge arayışını sürdürmüştü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.780 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.275 TL’den gerçekleşmişti.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ NE DEMİŞTİ?

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan haftalık değerlendirmede; keskin yükselen reel getiriler ve politika faizlerinin 2026'da yükseleceği beklentisinin hem kaldıraç azaltma hem de kâr alma hareketiyle altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktarılmıştı.

WGC analistleri, teknik olarak 2022-2025 yükseliş trendinin %38,2'lik geri çekilme seviyelerine ve 200 günlük ortalamayı da içeren bölgeye işaret ederek “4.090-4.066 dolar aralığı, önemli bir destek bölgesi” tespitinde bulundular ve ons altında dip noktası bulma girişiminin de bu seviyelerde gerçekleşebileceğini öngörmüştü.

Açıklamada şöyle denilmişti:

Altın piyasası, Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili günlük gelişmelerden etkilenmeye devam edecek. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dair herhangi bir işaret, enerji kesintilerini de hafifleterek yatırımcı güvenini yeniden inşa edebilir. Ancak uzun süreli ‘kapalılık’ durumu faiz artırımı beklentilerini artırabilir. Öte yandan ABD'de siyasi kısıtlamalar ve artan borç yükü, FED'in faiz artırımı yapma alanını sınırlayabilir.

