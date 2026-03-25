Bağ-Kur'luların 'yaş şartsız' 1.800 gün primle emekliliği

Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik her zaman zorlu bir yol oldu. EYT kapsamı dışında kalanlar için 9.000 prim günü âdeta aşılmaz bir duvar.

Üstelik kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı da cabası. Hükûmet tarafından vadedilen prim eşitleme de bir türlü yürürlüğe konmadı. Bağ-Kur tescil mağduriyeti giderilmedi.

Cazip ihya düzenlemesi de hâlen yapılmadı. Dolayısıyla başta esnaf olmak üzere milyonlarca Bağ-Kur’lu emeklilik konusunda karamsar bekliyor. Ancak pek çok Bağ-Kur sigortalısının gözden kaçırdığı dev bir kapı var: Malulen emeklilik…

Bu yöntemle ne yaş beklemenize gerek var ne de binlerce gün prim biriktirmenize…

9.000 GÜN DEĞİL SADECE 1.800 GÜN!..

Malulen emeklilik sadece SSK’lılara özel bir hak değildir. Kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lular da bu haktan tam kapasite yararlanabilir.

Temel kural net: Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek. Bu şartı sağlayanlar için emeklilik kapısı ardına kadar açılıyor.

İŞTE EMEKLİLİĞİN ALTIN ANAHTARLARI

Bu haktan yararlanmak için şu üç şartın bir arada bulunması gerekiyor:

* SÜRE VE PRİM: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün prim.

* BAKIMA MUHTAÇLIK İSTİSNASI: Eğer sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise 10 yıllık süreye bakılmaz; sadece 1.800 gün prim yeterlidir.

* BORÇSUZLUK: SGK’ya genel sağlık sigortası dâhil hiçbir prim borcunun bulunmaması şarttır.

DÜKKÂNI KAPATMADAN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Pek çok esnaf "Önce işi bırakayım sonra başvurayım" hatasına düşüyor. Oysa maluliyet tespiti için sevkinizi yaptırırken sigortalılığınızı sonlandırmanıza gerek yok. Faaliyetiniz devam ederken hastaneye sevk alabilirsiniz.

Sadece emekli aylığının bağlanması aşamasında iş yerini kapatmanız veya devretmeniz istenir.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsis talep tarihindeki son statüye göre bağlanacaktır.

Malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyecektir.

Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.

MUHTARLAR VE ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Köy ve mahalle muhtarlarının malullük aylığı alabilmesi için görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. Tarım Bağ-Kur’luları ise ziraat odası kayıtlarını kapatmalı veya muafiyet belgesi almalıdır. Eğer süreç içinde statünüz değişirse (örneğin Bağ-Kur’dan SSK’ya geçerseniz), son statünüz hangisiyse aylığınız o kurallar üzerinden bağlanır.

MAAŞINIZ NE ZAMAN BAŞLAR?

Emekli maaşının başlangıç tarihi tamamen rapor ve talep tarihine bağlıdır:

* Eğer raporunuz talep tarihinden önceyse, maaşınız talep tarihini izleyen ay başından başlar.

* Eğer raporunuz talepten sonra çıktıysa, maaş başlangıcı rapor tarihini takip eden ay başıdır.

* Mahkeme kararıyla malul sayılanlar için de işi bırakma şartını yerine getirdikleri tarihi izleyen ay başı esas alınır.

HASILIKELAM: Sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden Bağ-Kur’lular için 9.000 gün prim ödemek bir zorunluluk değil, bir tercihtir.

Haklarınızı bilmek, emeklilik yolundaki en büyük kazancınızdır. Şartları sağlıyorsanız beklemeyin, hemen en yakınınızdaki SGK’ya maluliyet tespiti için başvurun!

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...