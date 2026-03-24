Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Chantelle Asciak, aylarca boğaz ve göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 'enfeksiyon' teşhisi konularak geri gönderildi. Bir sabah nefes alamayacak hale gelen kadının göğsünde tümör olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Asciak'a lenfoma teşhisi konuldu.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Chantelle Asciak 2022 yılının Ocak ayında şiddetli boğaz ve göğüs ağrısıyla doktora başvurdu. İlk etapta basit bir enfeksiyon teşhisi konulan kadın antibiyotik reçete edilerek eve gönderildi. Ancak zaman geçtikçe kadının şikayetlerine nefes darlığı da eklendi. İş yerinde fenalaşmasıyla hastaneye kaldırılan kadının bu kez de Covid-19 enfeksiyonu kaptığı düşünüldü.

"DAHA FAZLA ANTİBİYOTİK VERİP GÖNDERDİLER"

Sağlık görevlilerine daha önce test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını söylediğini belirten Asciak, "Sonunda, göğüs enfeksiyonu için bana daha fazla antibiyotik verip gönderdiler." şeklinde konuştu.

Göğüs ve boğaz ağrısı kabusu olmuştu: Aylarca enfeksiyon sandı, gerçek bambaşka çıktı

Aylar içinde vücudu şişmeye başlayan talihsiz kadın, tesadüfen karşılaştığı bir çocuk doktorunun ısrarıyla detaylı tetkikler yaptırdı. Hastanede yapılan detaylı incelemerde kadının nadir görülen lenfoma kanserine yakalandığı tespit edildi.

"Bu aşamada artık yatakta düz yatamıyordum, sanki bir şey göğsümü eziyormuş gibi hissediyordum." diyen kadın, acil bir şekilde yoğun bakıma alındı. Dört gün boyunca entübe halde hayat savaşı veren Chantelle, yedi farklı tedavi yönteminin ardından 19 Eylül 2023'te kanseri yendi.

Bugün sağlıklı bir şekilde yaşamına devam eden Asciak, artık vaktini diğer kanser hastalarına rehberlik etmeye adamış durumda. Kendi yaşadığı süreci bir hayat dersine dönüştüren genç kadın, herkesi şu sözlerle uyarıyor:

"Bu süreçten çıkardığım en önemli ders, tıbbi olarak kendinizi savunmanın ne kadar önemli olduğudur. Biliyorum ki, eğer kendim için sesimi yükseltmeseydim, belki de burada olmazdım."

Haberle İlgili Daha Fazlası