Çin’in Zhejiang eyaletinde yaşayan 102 yaşındaki Jin Baoling, yaşına rağmen oldukça dinç olmasıyla ve neşeli hayatıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hayatı boyunca sadece bir kez hastaneye yolu düşen yaşlı kadının sırrı ise uzun uykular, her gün yediği paça ve huzurlu bir zihinde gizli.

South China Morning Post'un haberine göre, 102 yıllık ömrü boyunca hastaneye soğuk algınlığı sebebiyle sadece bir kez yolu düşen Jin Baoling, Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde sürdürdüğü neşeli ve sade hayatıyla tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

Çevresinde "Yaşlı Bebek" lakabıyla tanınan Baoling, hem zihinsel hem de fiziksel olarak gençlere taş çıkarıyor. Yerel kaynaklara göre, 102 yıllık ömrü boyunca sadece bir kez hastaneye giden ve son 50 yıldır doktora hiç ihtiyaç duymayan yaşlı kadın, modern tıp dünyasını hayrete düşürüyor.

GÜNDE 15 SAAT UYUYOR

Jin Baoling’in günlük rutini oldukça sakin ve disiplinli. Sabah 09:00’da uyanıp bahçesinde güneşlenen Baoling, gün içinde kısa şekerlemeler yaparak akşam 19:00’da derin bir uykuya dalıyor. Oğlu Hu Huamei, annesinin günde toplam 15 saate kadar uyuduğunu belirtiyor.

102 yıllık ömründe sadece 1 kez hastaneye gitti: Uzun hayatın sırrı bunda saklıymış

DİYET LİSTESİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Bayan Jin’in beslenmesi ise yaşlılar için önerilen ‘sağlıklı diyet’ algısını adeta yıkıyor. Günde 3 öğün yiyen kadının menüsünde şunlar yer alıyor:

Neredeyse hiç sebze yemeyen Baoling, genellikle etli yemekler tercih ediyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ise mutlaka pirinç veya erişte tüketiyor. Öte yandan kendi hazırladığı meyveli pirinç içeceğini her öğünde tüketmeye çalışıyor. 102 yaşındaki kadın, günde en az üç portakal veya mandalina, iki yumurta ve kırmızı hurmalı özel çaylar içmeyi ihmal etmiyor. Öte yandan kolajen deposu olarak bilinen paçayı çok sevdiği aktarılan Bayan Jin, her gün yaklaşık 250 gram tüketmeye çalışıyor.

Bacaklarındaki esneklik kaybı nedeniyle yürümek için desteğe ihtiyaç duysa da, Jin’in görme yetisi hala çok iyi. 102 yaşındaki kadının sağlıklı hayatının asıl sırrı ise zihinsel alışkanlıklarında yatıyor. Oğlu Hu, annesinin ömrü boyunca hiç kimseyle tartışmadığını, kin tutmadığını ve aile içi huzuru her şeyin üzerinde tuttuğunu vurguluyor.

