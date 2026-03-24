İngiltere’de karaciğer nakli sonrası hayata tutunmaya çalışan 3 yaşındaki Aarav Chopra, basit bir biyopsi işlemi sırasında atardamarının delinmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Stajyer doktorun iğneyi yanlış yerden sokması sebebiyle gerçekleşen olayda kalbi duran talihsiz çocuk kurtarılamadı. Ailenin hukuk mücadelesi sonrası NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) sorumluluğu kabul ederek tazminat ödedi.

Wolverhampton’da yaşayan ve safra yolu tıkanıklığı hastalığıyla mücadele eden küçük Aarav Chopra, 2023 yılının Ağustos ayında karaciğer nakli oldu. Ailesinin "yeni bir başlangıç" olarak gördüğü bu nakil sonrası, vücudun organı reddetme ihtimaline karşı Birmingham Çocuk Hastanesi’nde karaciğer biyopsisi yapılmasına karar verildi. Küçük çocuk için 'güvenli' olduğu bildirilen bu işlem, sağlık personelinin büyük ihmali sonucu bir trajediye dönüştü.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, biyopsi işlemini gerçekleştiren kişi, ailenin sandığı gibi uzman bir doktor değil, stajyer bir doktordu. Personelin 6. sınıf öğrencisi sandığı görevlinin henüz eğitiminin 4. yılında olduğu ortaya çıktı.

İngilteredeki hastanede korkunç ihmal: Biyopsiye alınan çocuğun atardamarı delindi

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ATARDAMARI DELİNDİ

Aarav’ın kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarının operasyondan bir hafta önce kesilmesi gerekirken, bu hayati adımın atlanması kanama riskini en üst seviyeye çıkardı. Biyopsi sırasında ise henüz 4. sınıf öğrencisi olan stajyer doktorun iğneyi yanlış bölgeden sokması sonucu küçük çocuğun ana atardamarı delindi. Göğüs boşluğunda hızla kan birikmeye başlamasına rağmen, sağlık ekipleri bu durumu zamanında teşhis edemedi. Adli tabip raporuna göre, personel arasındaki "yetersiz iletişim" nedeniyle müdahale süreci iyice aksadı. Bu gecikmeler sonucunda kalbi 30 dakika boyunca duran talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

"DÜNYAMIZ KARARDI, SORULARIMIZ CEVAPSIZ KALDI"

Evlatlarını kaybeden Kishore ve Amrita Chopra çifti, hastane yönetiminin başlangıçta kendilerine karşı sergilediği tutumun acılarını daha da artırdığını belirtti. Baba Kishore, "En temel sorularımıza bile cevap alamadık. Ancak bağımsız inceleme için baskı yaptığımızda gerçekler netleşmeye başladı. Aarav hayatımıza güneş ışığı getirmişti, o gidince dünyamız karardı," sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Yürütülen soruşturma ve hukuki süreç sonunda Birmingham Kadın ve Çocuk NHS Vakfı, "uygun bakım sağlanması durumunda ölümün önlenebilir olduğunu" itiraf etti. Vakıf yönetimi aileye bir özür mektubu göndererek sorumluluğu tamamen üstlendi ve açıklanmayan miktarda bir tazminat ödedi.

