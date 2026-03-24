ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu’daki küresel gerilimi günden güne artırırken, ABD Başkanı Trump’tan İran operasyonunun karar sürecine yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Pete Hegseth’i işaret eden Trump, "Pete, bence ilk konuşan sendin. 'Hadi yapalım' dedin." şeklinde konuştu.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta 25. güne girilirken, ABD Başkanı Trump’tan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen zirvede konuşan ABD Başkanı, İran operasyonunun karar sürecinden bahsetti.

"BU İŞİ İLK GÜNDEME GETİREN SENDİN"

Trump, İran saldırlarından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’i sorumlu tuttu. "Pete, bence bu işi ilk gündeme getiren sendin. 'Hadi yapalım' dedin."

Açıklamalarının devamında İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, “Operasyona böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok.” İfadelerinde bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

