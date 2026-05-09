Adana’da sosyal medyada paylaşılan “atlara kırbaçlı işkence” görüntülerinin ardından harekete geçen ekipler, hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerin Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildiği, ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, kimliği belirsiz bir grubun savunmasız iki ata uyguladığı şiddet kan dondurdu. Bir grup gencin ellerindeki kırbaçlarla atlara defalarca vurduğu, hayvanların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konu ile ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında kamuoyunda üzüntüye neden olan "Atlara Kırbaçlı İşkence" başlıklı görüntüler yer alması üzerine ekipler tarafından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk hakkında gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilmiş olup haklarında başlatılan adli süreç devam etmektedir. Ayrıca ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

