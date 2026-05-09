Trendyol Süper Lig'de son 2 sırada yer alan Fatih Karagümrük ve Kayserispor, ligin bitime 1 hafta kala bir alt lige düştü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası geride kalırken matematiksel olarak küme düşen 2 takım belli oldu.

Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan lig sonuncusu Fatih Karagümrük, sahadan 1-0 galip ayrılsa da küme düşme hattının bir basamak üzerindeki Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisine düştü ve lige veda etti.

Ateş hattında yer alan bir diğer takım Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve 27 puanda kalarak son hafta öncesi lige veda etti.

