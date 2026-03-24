Elazığlı girişimci Ömer Erdem, devletten aldığı yüzde 60 hibe desteğiyle kurduğu tesislerde yıllık 360 ton beyaz et üretimine ulaştı. 2015 yılında büyükbaş hayvancılıkla başladığı faaliyetlerini 2020’de tavuk çiftliğiyle genişleten Erdem, 10 dönüm üzerine kurulu 25 bin kapasiteli işletmesinde ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Erdem, "Devlet desteği olmasa bizim gibi çiftçilikten gelen insanların böyle işletmeler kurması hayal dahi değil." dedi.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası 49 yaşındaki Ömer Erdem, merkeze bağlı Alaca köyünde 2015 yılında devletten yüzde 60 destekle 300 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurmasının ardından kazandığı para ve devletin de destekleriyle büyükbaş hayvan çiftliğinin yanında bir de tavuk çiftliği açmaya karar verdi.

"YILLIK 360 TON BEYAZ ET ÜRETİYOR"

2020 yılında Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuran Erdem, yetkililerin incelemesinin ardından yüzde 60 destekle 10 dönümlük alan üzerine 25 bin kapasiteye sahip tavuk çiftliği kurdu. Yılda 6 dönem olmak üzere 40 günde civciv üretimi gerçekleştiren Erdem, yıllık 360 ton beyaz et üretimi sağlayarak ülkenin beyaz et ekonomisine katkı sağlıyor. Devletten aldığı destekler sayesinde böyle bir işletmeyi açtığını belirten işletme sahibi Ömer Erdem, "Devlet desteği olmadan çiftçilerin bu tür işletmeleri hayal dahi edemeyeceğini" söyledi.

Tavuk çiftliği

"TAVUKLARA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMIYOR"

Erdem, kurduğu tavuk çiftliğine ilişkin, "Burası 10 dönüm üzerinde yapılan bir işletme. Yaklaşık 200 bin euronun yüzde 60'ını destek olarak almıştık. Tavuk çiftliğinde en dikkat edilmesi gereken kurallardan birisi hijyendir. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten bu konuda her dönem tavuklardan numune alıyor. Tavukların kamuoyunda hormonlu olduğu algısı var fakat bu tavukların ırkı, et ırkı olduğu için çok çabuk gelişiyor. 24 saat içerisinde 5-6 saat uyku onun dışında sürekli yüksek proteinle besleniyorlar. Kesinlikle ilaç kullanılmıyor. İnsanlarımız beyaz eti, akıllarında bir şüphe olmadan tüketebilirler." dedi.

"DEVLET DESTEĞİ OLMASA BÖYLE İŞLETMELER KURAMAZDIK"

Ömer Erdem, "Devlet desteği olmasa bizim gibi çiftçilikten gelen insanların böyle işletmeler kurması hayal dahi değil. Allah nasip etti. Rabbim devlete zeval vermesin. Burada firma bize civcivi getirir, biz sadece bakıcılığını yapıyoruz. 42 günde yetiştiriyoruz. Şirket tekrar gelerek tavukları alıp kesimhaneye götürerek kesimlerini yapıp pazara sunuyor." dedi.

Çiftlik sahibi Ömer Erdem

Haberle İlgili Daha Fazlası