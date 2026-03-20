Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 yıl boyunca ziraat mühendisliği yaptıktan sonra istifa eden Halil Ateş, devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu. ‘Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi' ile 30 gebe angus alarak hayvancılığa başlayan Ateş, 3 ay içerisinde 27 buzağı sahibi oldu. Hayvan sayısını 100'e çıkarıp kendi buzağını üretmek isteyen Ateş, "Bu hayvancılık işi zor bir iş ama hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş." dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde yaşayan Halil Ateş, 7 yıl boyunca özel sektörde ziraat mühendisliği yaparak geçimini sağladı. Depremde önce hem ziraat mesleğini hem de hayvancılık yapan Ateş, deprem olduktan sonra hayvancılık mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Ziraat mühendisliğini 7 yıl yaptıktan sonra kendi iş yerini açan Ateş, depremden 3 yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurup onay aldı.

Mühendisliği bırakıp, devlet desteği ile patron oldu: Hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş

30 GEBE ANGUS ALDI

Başvurusu onaylandıktan sonra hayvancılığa ilk adımını atan Ateş, 3 ay önce kurduğu ahırına Iğdır'dan Angus cinsi 30 büyükbaş hayvan satın aldı. Çocukluğundan beri hayvancılık mesleğini seven Ateş, gebe angusların birçoğunu doğumu gerçekleşirken ahırdaki hayvan sayısını 100 çıkarak kendi buzağılarını üretmeyi amaçladığını söyledi.

Mühendisliği bırakıp, devlet desteği ile patron oldu: Hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş

"YAKLAŞIK 3 AY ÖNCE AHIRIMIZI KURDUK"

Ziraat mühendisliğini 7 yıl yaptıktan sonra hayvancılığa başlayan Halil Ateş, "Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapıyoruz. Depremden sonra hayvancılığı bırakmıştık. Ben ziraat mühendisiyim ve yaklaşık 7 yıl özel sektörde çalıştım. Depremden önce de ziraat üzerine kendi işyerimi açmıştım. Devletimizin sağladığı kırsalda bereket hayvancılığı destek programına katılmak istedik. Buraya yaklaşık 3 ay önce ahırımızı kurduk ve kırsalda bereket hayvancılığı destek programı onaylanmıştı. Iğdır'dan 30 gebe angus cinsi büyükbaş hayvan aldık. Gebe angus cinsi büyükbaşlarda doğumlarımız devam ediyor. Hayvanlarımızdan memnunuz ve ürküp kaçacak hayvanlar değiller. Doğum yaptığında gidip yavrusuna dokunabiliyorsunuz. Burada büyükbaşlardan 10'unun doğumu gerçekleşti ve birkaçı doğuramadı veya ölü olarak doğdu. İlk gebelerde böyle sıkıntılar yaşanılabiliyor" dedi.

Mühendisliği bırakıp, devlet desteği ile patron oldu: Hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş

"AMACIMIZ 100 HAYVANA ÇIKARAK KENDİ BUZAĞIMIZI ÜRETMEK"

Ahırdaki hayvan sayısını çoğaltarak kendi buzağılarını üretmeyi hedefleyen Halil Ateş, "Hayvancılığı şu anda tek yapıyorum, hiçbir iş kolay değil ama bu işi sevmek gerekiyor. Burada ilk doğumumuz gerçekleşti. Doğum gerçekleşince bambaşka bir his oluyor. Bir şeyleri yetiştirmek, üretmek veya o buzağının sana muhtaç olması, senin ona bakman bunlar ayrı güzel duygulardır. Bu hayvancılık işi zor bir iş ama hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş. Biz ziraat mühendisi olarak çok gezdiğimiz için doğa ile iç içeyiz. Diğer meslek gruplarına göre doğayı geziyoruz. Kuraklık ve maddi sıkıntılardan dolayı işyerindeki stresi hayvanlarla ilgilenerek atabiliyoruz. Burada 30 gebe angusumuz vardı ve doğumları gerçekleşti. 7 buzağı ile birlikte 20 buzağımız var. Burada besi hayvanı yetiştireceğiz. Amacımız bu ahırda 100 hayvana çıkarak kendi buzağımızı kendimiz üretmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mühendisliği bırakıp, devlet desteği ile patron oldu: Hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş

Mühendisliği bırakıp, devlet desteği ile patron oldu: Hiçbir zaman pişman olmayacağım bir iş

