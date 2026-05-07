Türkiye İhracatçılar Meclisinde (TİM) haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul için hazırlıklar yoğunlaşırken, mevcut başkan Mustafa Gültepe, yeni dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı.

CANAN ERASLAN - Ülkenin dört bir yanındaki ihracatçı birliklerinin başkan ve yöneticileri, toplantıya katılarak Gültepe’ye destek açıklamasında bulundu. Adaylık açıklamasını yapan Gültepe, görevde bulunduğu 4 yılın değerlendirmesini yaptı, önümüzdeki dönemin hedeflerini anlattı.

Gültepe "Kuzeyimizde 4 yıldır devam eden Ukrayna Savaşı, güneyimizde İsrail’in Gazze’yi işgali, Suriye’de iç savaş ve rejim değişikliği, son olarak İran savaşı ve küresel korumacılık eğilimleri küresel ticareti derinden etkiledi. İhracatçılar olarak bu gelişmelerin yansımalarını hissettik. Ülkemizde 2023’ün ikinci yarısından itibaren başlayan enflasyonla mücadele programı sebebiyle maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldık. Yüzde 560 maliyet artışına yüzde 230 döviz artışı ile direndik. Enflasyon-kur makası açılınca dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olduk. EYT ve ardından 11 kentimizi yıkan depremler sebebiyle etkilendik. Tüm olumsuzluklara rağmen 2025’te 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirdik." dedi.

ÜST SIRALARI HAK EDİYORUZ

Türkiye’nin, bu coğrafyanın en önemli üretim üssü olduğunu, bu alanda küresel oyuncu olarak 26 sektörde mal ihraç eden ihracatçıların, Türkiye’nin 100’üncü yılında ihracatta ilk 10 ülke olma hedefi ile başladıklarını belirten Gültepe, bu dönemde bu hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

İhracatı Geliştirme AŞ ve Türk Ticaret Bankası ile ihracatçıların daha fazla desteklenmesini sağladıklarını da söyleyen TİM Başkanı Gültepe, aynı zamanda THY ile hava kargo diğer pazar yerleriyle e-İhracat konusunda iş birliğine imza attıklarını, 700 ticaret ve alım heyeti düzenlediklerini söyledi. TİM Başkanı ‘İşimiz Üretim Gücümüz İhracat’ sloganıyla Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı payı yukarıya taşıyacaklarını ifade etti. Sunumun ardından tek tek söz alan ihracatçı birliklerinin yöneticileri destek açıklaması yaptı.

MİLLÎ İHRACAT HAFTASI BİRLEŞTİREN GÜÇ OLUR

Yeni döneme yönelik hedeflerini de açıklayan TİM Başkanı “İlk 4 yılda yapısal dönüşümün temellerini güçlendirdik. İkinci dört yıl ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle çalışacağız. Sadece tonaj olarak değil, katma değerli ihracatı da artırmak için yüksek teknolojiyi, inovasyonu, tasarımı, markalaşmayı, ikiz dönüşümü kaldıraç olarak kullanacağız. İhracat ailemize 2.500 kişilik kongre merkezi ve küçük fuarlar için merkez yapacağız” diye konuştu.

ADİL PELİSTER DE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği'nde 8 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı yapan TİM Başkan Vekili Adil Pelister, TİM başkanlığı için adaylığını açıkladı. Yeni dönemde İKMİB’in yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Pelister ‘Tam Zamanı TİM Zamanı’ mottosuyla yola çıktığını anlattı. Pelister, daha katılımcı, çözüm odaklı ve proaktif yapıda bir TİM için çalışacağını ifade etti. Pelister “Önümüzdeki dönemde vizyonumuzu ve projelerimizi kapsamlı şekilde duyuracağız” diye konuştu.

