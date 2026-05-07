Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Müslüm karakteriyle ilgili gelişmeler sosyal medyada gündem oldu. Son bölümde Müslüm'ün vedasının ardından izleyiciler Tolga Tekin’in diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya Müslüm öldü mü?

Eşref Rüya’nın son bölümünde yaşanan olaylar dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle Müslüm karakterinin ağır yaralı halde bulunması ve ardından gelen sahneler sonrası “Müslüm öldü mü?” sorusu gündeme taşındı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ve set ekibinin yaptığı paylaşımlar da ayrılık iddialarını güçlendirdi.

EŞREF RÜYA MÜSLÜM ÖLDÜ MÜ?

Eşref Rüya’nın yayınlanan son bölümünde Müslüm ağır yaralı halde bulundu. Faruk ve Irmak’ın saatler boyunca ulaşmaya çalıştığı Müslüm’ün “Artık çok geç” sözleri, karakterin dizideki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Son sahnesinde Eşref ve Gürdal'dan da helallik isteyen Müslüm'ün hayatını kaybettiği görüldü. Eşref’ten intikam almak için plan yapan Celo Ağa’nın ilk kurbanı Müslüm oldu.

Fragmanda Eşref, Faruk ve Gürdal’ın yaşadığı büyük yıkım öne çıkarken, Müslüm karakterinin hikayesinin sona erdiği düşünülüyor.

Eşref Rüya Müslüm öldü mü, Tolga Tekin diziden ayrıldı mı?

TOLGA TEKİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Müslüm karakterine hayat veren Tolga Tekin’in diziden ayrılacağı yönündeki iddialar son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulmaya başladı. Özellikle set ekibinden yapılan bazı paylaşımlar, ayrılık söylentilerinin daha da büyümesine neden oldu.

Eşref Rüya’nın üçüncü sezon onayı aldığı ve sezon finaline doğru ilerlediği belirtilirken, oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilerde Tolga Tekin’in diziden ayrılabileceği öne sürülse de resmi bir doğrulama yapılmadı.

Diziyle ilgili yayınlanan tanıtımlarda “Müslüm’ün acı vedası” ve “Celo Ağa’dan Eşref Tek’e kanlı mesaj” gibi ifadelerin kullanılması, karakterin hikayesinin sona erdiğini düşündürüyor. Tolga Tekin’in projeye devam edip etmeyeceğinin yeni bölüm yayınlandıktan sonra daha net ortaya çıkması bekleniyor. İzleyiciler ise hem oyuncudan hem de yapım ekibinden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğan Tolga Tekin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Burada bir süre görev yaptıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçiş yaptı. 2008 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Ekran macerasında pek çok dizide oynayan Tekin, Kapalıçarşı, Behzat Ç., Paramparça, Vatanım Sensin, Kuruluş Osman ve Kızıl Goncalar gibi rollerle geniş kitleler tarafından tanındı.

