Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Ben-Gvir’i sarsan güç oldu...

Diziden doğan bir karakter, küresel anlatı savaşında siyasi tartışmanın merkezine oturdu. Anlatı diplomasisi, devlet söylemlerini aşan yeni bir etki alanına mı dönüşüyor?

Uluslararası hukukun işlevsizleştiği, kurumların derin bir suskunluğa gömüldüğü ve insanlık onurunun soğuk diplomatik metinlerin satır aralarına hapsedildiği bir fetret devrindeyiz. Takvimler 31 Mart’ı gösterdiğinde, İsrail Meclisi Knesset’ten yükselen o karar; sadece bir güvenlik politikası değil, modern dünyanın vicdan sınavında aldığı sıfır notunun tesciliydi. Filistinli mahkûmların idam edilmesinin önünü açan, affı dışlayan ve infazı 90 güne sıkıştıran o yasa, 62 elin havaya kalkışıyla sadece hukuku değil, insanlığın ortak mirasını da darağacına gönderdi...

Fakat tarihin cilvesi tam burada, o hiç beklenmedik çatlakta devreye giriyor... Devletlerin devasa bütçelerinin, orduların yıkıcı gücünün ve hantal diplomatik mekanizmaların aşamadığı o aşılmaz dokunulmazlık duvarı, bir oyuncunun sosyal medya hesabından attığı tek bir paylaşımla sarsılmaya başlıyor.

Çünkü artık yeni, gerçek ve sınır tanımaz bir güç var: "Anlatı Diplomasisi."

Dünyanın dört bir yanında milyonları ekran başına kilitleyen Eşref Rüya dizisinin Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik, ekranlardaki o vakur duruşunu gerçek hayatın yangın yerine taşıdı. Paylaşımında, uluslararası raporlara dayanan o sarsıcı gerçeği haykırdı: “İsrail'de 12 bin mahkûm idam edilecek, bunların 4 bini çocuk.” Bu rakamlar sadece istatistik değil, bir neslin yok ediliş ilanıydı. Bu paylaşım, küresel sessizliğin kulak tırmalayan gürültüsüne karşı atılmış ahlâki bir bombaydı.

Uluslararası sistem, doğası gereği çıkarlar üzerinden pazarlık yapar; oysa sanatçı değerler üzerinden saf tutar. Tam da bu yüzden, Birleşmiş Milletler’in hantal salonlarında alınan ve hiçbir yaptırımı olmayan edilgen kınama metinlerinin yapamadığını, bir oyuncunun dijital çığlığı başardı. Çünkü o ses, halkın evine her hafta konuk ettiği, sofrasında yer açtığı, evladı bellediği bir kahramanın sesiydi. Tel Aviv’den Brüksel’e, Latin Amerika’dan Balkanlar’a uzanan o devasa coğrafyada bu paylaşım, bir iletişim kazası değil; İsrail’in yıllardır milyarlarca dolar harcayarak kurduğu propaganda kalesinde açılmış telafisi imkânsız bir gedikti.

Meseleyi bir magazin polemiğinden çıkarıp devletler arası bir kriz seviyesine taşıyan asıl olay ise İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bizzat doğrudan müdahil olması ve bir dizi karakteri üzerinden cephe açmasıydı. Bir devlet temsilcisinin, elindeki tüm askerî ve siyasi güce rağmen, kurgusal bir karakteri hedef alarak yayınladığı o provokatif video; aslında devasa bir hegemonik çöküşün itirafıdır.

Kadir, sen asla baba olamayacaksın cümlesi, basit bir tehdit değildir. Bu cümle, İsrail sokaklarındaki gençlerin bile "Kadir Baba" figürüyle kurduğu o derin duygusal bağı koparma çabasıdır. Bir bakan neden bir oyuncuyla, üstelik karakter ismi üzerinden kavga eder? Çünkü o karakter artık kurgu olmaktan çıkmıştır. Kitlelerin zihninde adalet dağıtan, vicdanı temsil eden bir gerçeklik aktörüne dönüşmüştür. Siyasetin gri koridorları ile hikâyenin kalplere dokunan sıcaklığı arasındaki sınır eridiğinde, tanklar artık bir işe yaramaz hâle gelir. Ben-Gvir’in saldırganlığı, aslında tankların kazanamadığı o gönül savaşını bir Türk dizi karakterine kaybettiklerinin tescilidir.

Bugün Türk dizileri, Türkiye’nin en stratejik sınır ötesi güç unsurlarından biridir. Biz buna "Duyguların Jeopolitiği" diyoruz. Bir karakterin ekranda uğradığı adaletsizlik, binlerce kilometre ötedeki bir Şilili annenin gözyaşına, Gazze’deki bir gencin sıkılı yumruğuna dönüşebiliyorsa; orada yeni bir dünya düzeni kuruluyor demektir.

Bu süreçte uluslararası kurumların durumu ise içler acısıdır. BM, Lahey veya AB; bu yapılar etkisiz oldukları için değil, küresel güç odakları tarafından bilinçli bir şekilde edilgenleştirildikleri için suskunlar!.. Kurumların elleri kolları bürokrasiyle bağlanırken, sanatın ve anlatının etken gücü bu prangaları söküp atıyor. Diplomasi akla hitap edip ikna etmeye çalışırken, hikâyeler kalbe dokunup doğrudan harekete geçiriyor. Ve tarih bize şunu defalarca öğretmiştir: Kalbi fetheden, eninde sonunda zihni de fetheder...

Dizideki Kadir karakteri, belki hataları olan bir figürdür; ancak ona hayat veren iradenin, insanlık suçu karşısında gösterdiği o tavizsiz duruş, kurguyu gerçeğin ağırlığıyla sarsmıştır. Bu durum, Ben-Gvir ve temsil ettiği zihniyet için çok daha korkutucudur. Çünkü hikâyedeki kötü adamların bile vicdan pusulasını kaybetmediğini görmek, kurulan propaganda illüzyonunu temelinden sarsmaktadır.

Görkem Sevindik’in geri adım atmayan tavrı, bireysel bir çıkış olmanın ötesinde, bu toprakların o kadim mazlumun yanında olma içgüdüsünün modern bir yansımasıdır. Mazlumun yanında yer almak, sadece bir saf tutma meselesi değil; insan kalabilmenin en temel şartıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir çocuk, bir ekran figüründe bu kararlılığı görüyorsa; bir devletin bakanı bir dizi karakterinden korkuyorsa, artık yeni bir güç dengesi kurulmuştur...

Siyaset susabilir, diplomasi tıkanabilir, uluslararası kurumlar işlevsizleşebilir. Ama hikâyeler anlatılmaya devam ettiği sürece hakikat tamamen kaybolmaz. Zira günün sonunda, en keskin kılıç bile bir mazlumun yanında saf tutan o samimi hikâyenin etkisi kadar kalıcı olmayacaktır.

Ve bazen, koca bir devletin kuramadığı o tarihî cümleyi, bir dizi karakteri çıkar ve tüm dünyanın gözünün içine bakarak kurar...

