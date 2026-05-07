Son yıllarda en çok izlenen yapımlar arasında yer alan The Boys final bölümü sinemalarda gösterilecek. 4DX gösterimleriyle sinema salonlarında da izleyiciyle buluşa The Boys finali Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği belli olurken bölüm tarihi de belli oldu.

Süper kahraman evrenine karanlık ve sert bir bakış sunan The Boys dizisi, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin büyük finali, 4DX teknolojisiyle sinemalarda gösterilecek. Kararın ardından gözler şimdi final bölümünün yayın tarihine ve Türkiye’de vizyona girip girmeyeceğine çevrildi.

THE BOYS FİNALİ SİNEMALARDA GÖSTERİLECEK

The Boys dizisinin final bölümü, 19 Mayıs gecesi ABD ve Kanada’daki seçili sinema salonlarında özel gösterimle yayınlanacak. Amazon MGM Studios tarafından yapılan duyuruda, final bölümünün 4DX teknolojisiyle sinema deneyimine taşınacağı açıklandı.

4DX formatı; hareketli koltuklar, titreşim efektleri, rüzgar, su ve çevresel efektlerle izleyiciyi sahnenin içine çeken bir sistem olarak biliniyor. Yapım ekibi, dizinin aksiyon ve şiddet dolu finalinin bu teknolojiyle daha yoğun bir deneyim sunacağını belirtti. İzleyiciler, final gösterimi için özel yiyecek-içecek kuponu satın alarak koltuk rezervasyonu yaptırabilecek.

The Boys, dijital platform dizilerinin final bölümlerini sinemaya taşıyan yapımlar arasına katıldı. Daha önce Stranger Things ve The Pitt gibi yapımlar da benzer etkinliklerle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

THE BOYS FİNALİ TÜRKİYE'DE VİZYONA GİRECEK Mİ?

The Boys final bölümünün Türkiye’de sinema salonlarında gösterime girip girmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için duyurulan 4DX gösterimlerinin yalnızca ABD ve Kanada’daki belirli salonlarda yapılacağı belirtildi. Türkiye’deki izleyicilerin final bölümünü Prime Video üzerinden takip etmesi bekleniyor.

THE BOYS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

The Boys final bölümü 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak. Sinema gösterimleri ise ABD saatiyle 21.30’da başlayacak. Yapım ekibi tarafından paylaşılan açıklamalarda, final bölümünün “beş sezonluk hikayenin patlayıcı kapanışı” olacağı vurgulandı.

İlk kez 2019 yılında yayınlanan The Boys, kısa sürede dijital platform dünyasının en popüler yapımlarından biri haline geldi. Garth Ennis ve Darick Robertson’ın çizgi roman serisinden uyarlanan yapım, süper kahraman temasını karanlık bir hiciv diliyle işliyor.

Eric Kripke imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Karen Fukuhara ve Jensen Ackles gibi isimler yer alıyor.

