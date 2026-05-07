Dün akşam oynanan Bayern Münih-PSG maç sonucu ardından UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin eşleşmesi netleşti. Avrupa futbolunun en büyük kupasında final heyecanı için geri sayım başlarken, PSG ile Arsenal’in karşı karşıya geleceği dev maçın tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oldu. Yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain, ilk maçta elde ettiği 5-4’lük avantajla finale yükseldi. Fransız temsilcisi böylece Arsenal’in rakibi olurken, gözler şimdi dev finalin oynanacağı stadyuma ve maç programına çevrildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan’ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun final mücadelesi, şehrin önemli spor komplekslerinden biri olan Puskás Arena’da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? PSG-Arsenal final maçı tarih ve saati

Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan Puskás Arena, daha önce UEFA Süper Kupa Finali ve Avrupa Şampiyonası maçları gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih’i eleyen PSG, tarihinde bir kez daha kupaya uzanma hedefiyle finale çıkacak. Arsenal ise uzun yıllar sonra yeniden Devler Ligi finalinde boy göstermeye hazırlanıyor. İki takım arasındaki mücadele, Avrupa futbolunda sezonun en çok beklenen karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

Öte yandan PSG’nin tecrübeli savunmacısı Marquinhos da yarı final rövanşında önemli bir rekora imza attı. Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde 121. maçına çıkarak Roberto Carlos’u geride bıraktı ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı oyuncu oldu.

PSG-ARSENAL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. UEFA’nın final karşılaşmasının başlama saatine ilişkin resmi açıklamasının kısa süre içinde netleşecek.

