2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off süreciyle birlikte maç formatı yeniden gündeme geldi. Tek maç mı oynanacağı yoksa rövanş sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, milli takımın kritik karşılaşmaları öncesi format detayları araştırılıyor.

Avrupa Elemeleri’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler play-off turuna çevrildi. Turnuvaya katılacak son takımların belirleneceği bu etapta uygulanacak maç sistemi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde “tek maç mı, rövanş var mı?” soruları öne çıkıyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TEK MAÇ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu sistemde takımlar, çift maçlı eleme yerine yalnızca bir karşılaşma üzerinden tur atlama mücadelesi veriyor. Yarı final ve final aşamalarının tamamı tek maç üzerinden oynanarak kazanan ekipler belirleniyor.

Play-off turunda toplam 16 takım, 4 farklı yol üzerinden mücadele ediyor. Her yolun sonunda yalnızca bir takım turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, rövanş var mı?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ RÖVANŞ VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşamasında rövanş sistemi uygulanmıyor. Yani takımlar, rakipleriyle çift maç oynamak yerine tek karşılaşma üzerinden sonuca gidecek. Bu durum, klasik eleme turlarından farklı olarak daha hızlı ve yoğun bir fikstür ortaya çıkarıyor.

Öte yandan yarı finali kazanan ekipler, yine tek maç üzerinden oynanan final karşılaşmasına çıkıyor. Bu final mücadelesini kazanan takımlar ise doğrudan Dünya Kupası bileti alıyor. Böylece kısa sürede yüksek tempolu ve kritik karşılaşmalarla turnuvaya katılacak son ekipler belirlenmiş oluyor.

Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, rövanş var mı?

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI KAÇ MAÇ ÜZERİNDEN OYNANIYOR?

Play-off karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanıyor. Hem yarı final hem de final aşamasında kazanan ekipler tek maçla belirleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası