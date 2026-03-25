Türkiye-Romanya milli maçı için geri sayım başladı. 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali öncesinde milyonlarca taraftar ekran başına kilitlenmiş durumda. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Millilerimiz, tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda rakibini eleyip adını finale yazdırmayı hedefliyor. Peki, kritik mücadelenin hakemi kim, maç hangi kanalda yayınlanacak ve sakat oyuncuların son durumu ne? İşte tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 23. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmek için sahaya çıkıyor. Avrupa Elemeleri'ndeki grup aşamasının ardından play-off etabına kalan 16 takımdan biri olan Türkiye, yarı finalde Romanya'yı İstanbul'da konuk edecek. Taraftar ise "Türkiye-Romanya maçı ne zaman, tek maç mı, rövanş var mı" araştırıyor.

TÜRKİYE ROMANYA TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya arasında yapılacak mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Galip gelen takım, final için yoluna devam edecek. Rövanş maçı olmayacak.

Yarı final maçlarında, 1. ve 2. torbada yer alan takımlar kendi evlerinde oynama hakkına sahip. Türkiye-Romanya karşılaşması da İstanbul’da Beşiktaş Park’ta oynanacak ve Türk Milli Takımı, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı olarak sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı kritik yarı final maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek ve Türkiye genelinde futbolseverler için naklen yayınlanacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem François Letexier düdük çalacak, yardımcıları Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olacak, 4. hakem ise Benoit Bastien olarak görev yapacak.

Maçın ardından kazanan ekip, 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu final maçı sonucunda, kazanan takım 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanacak ve Avrupa Elemeleri’nde son adımı atmış olacak.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.

İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası